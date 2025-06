Les frappes israéliennes menées contre l’Iran dans la nuit du vendredi 13 juin 2025 continuent de susciter de vives réactions sur la scène internationale. Alors que le bilan humain et matériel reste lourd des deux côtés, la Corée du Nord est sortie de son silence ce jeudi pour condamner ce qu’elle qualifie d’“acte illégal et irresponsable de terrorisme d’État commis par Israël”.

Dans un communiqué virulent par l’agence de presse KCNA, le porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères a dénoncé une “attaque militaire aveugle à grande échelle contre la République islamique d’Iran”, estimant qu’elle accroît les risques d’un embrasement généralisé dans la région.

Pyongyang condamne “les atrocités militaires aveugles d’Israël, qui ciblent de plus en plus les civils et bafouent de manière flagrante les principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations Unies”.

Ces actes sont, selon la Corée du Nord, “des agressions odieuses qui bafouent la souveraineté et l’intégrité territoriale d’un État souverain et constituent des crimes contre l’humanité qui ne peuvent être tolérés en aucune façon”.

Fermement solidaire de Téhéran, le régime nord-coréen a exprimé sa “profonde préoccupation” face à ce qu’il considère comme une agression préméditée, tout en pointant du doigt les alliés traditionnels de Tel-Aviv. “La grave situation à laquelle le monde est confronté aujourd’hui montre clairement qu’Israël, soutenu par les États-Unis et l’Occident, est une présence cancéreuse au Moyen-Orient et le principal coupable de la destruction de la paix et de la sécurité mondiales”, déclare le texte.

Le porte-parole accuse également Israël d’avoir “étendu son territoire à travers quatre guerres au Moyen-Orient et des dizaines d’invasions militaires”, en poursuivant ces dernières années une campagne militaire agressive dans plusieurs pays de la région, notamment “la bande de Gaza en Palestine, la Cisjordanie du Jourdain, le Liban et la Syrie”, causant la mort de “dizaines de milliers de civils” et provoquant “une grave crise humanitaire”.

Critiquant l’inaction de la communauté internationale, Pyongyang fustige le deux poids deux mesures : “Au lieu de condamner Israël, qui mène le Moyen-Orient vers une catastrophe inévitable, certains remettent en question l’exercice légitime des droits souverains de l’Iran et son droit à l’autodéfense”.

Enfin, la Corée du Nord met en garde : les puissances qui “soutiennent farouchement” Israël seront tenues “pleinement responsables de la destruction de la paix et de la sécurité internationales”.