Alors que la Guinée traverse une grave crise de liquidité bancaire, les préoccupations se multiplient au sein de la population et de la classe politique. Depuis plusieurs semaines, des citoyens peinent à accéder à leur propre argent dans les établissements financiers, une situation qui a suscité la vive réaction de Dr Faya Millimouno, président du Bloc Libéral (BL).

Dans une déclaration vidéo publiée sur les réseaux sociaux de son parti, l’homme politique a dénoncé sans détour l’inaction des autorités de la transition face à ce qu’il considère comme une urgence nationale. “C’est un sujet extrêmement préoccupant pour les Guinéens, parce qu’aujourd’hui, lorsque vous allez à la banque, même si vous avez de l’argent dans votre compte, on vous dit combien vous pouvez prendre. C’est-à-dire que même si vous avez une opportunité d’investissement qui peut vous rapporter des millions, aujourd’hui, quand vous allez dans nos banques, on vous dit combien vous pouvez au maximum sortir de votre compte”, a-t-il déploré.

Pour Dr Millimouno, cette situation est symptomatique d’une gouvernance défaillante et d’un relâchement au sommet de l’État. Il fustige notamment la gestion économique autour du projet Simandou, qu’il juge déconnectée des réalités du moment. “La gestion économique de notre pays aujourd’hui, depuis qu’on a commencé à nous saouler de cette affaire de Simandou de 2040, il y a des gens qui déjà sont dans l’esprit de retomber de Simandou de 2040 et qui donc ont détaché la ceinture pour libérer les estomacs et manger. Donc on mange avec les deux mains. Et finalement, on découvre qu’il n’y a plus rien”, accuse-t-il.

Selon le président du BL, la Guinée traverse l’une des périodes les plus sombres de son histoire économique. “La gestion qu’on est en train de vivre est la plus calamiteuse qu’on n’a jamais vue dans notre pays. On ne sait même plus à quoi on peut s’attendre. Vous avez vu le dernier acte posé par le gouvernement ? On ne travaille plus en Guinée. Et puis on s’étonne qu’il n’y a pas d’argent dans les caisses. L’argent, ça ne pousse pas sur les arbres. On travaille pour ça”, a-t-il lancé.

Face à ce qu’il qualifie d’“alarmant”, Dr Faya Millimouno déplore l’absence de réaction officielle et appelle les autorités à sortir de leur mutisme. “Puisque nous ne voyons aucune initiative, et qu’on ne communique même pas là-dessus pour montrer que c’est sérieux et que des dispositions doivent être prises pour lutter contre ce manque de liquidité dans nos banques. Partout où cette irresponsabilité est passée, on finit par complètement gasser la vie de tout le monde. Donc nous interpellons clairement le CNRD à s’adresser à sa population. C’est la moindre des choses qu’il faut faire. Quand un pays est en crise, prenez la parole, parlez pour rassurer les gens. Parlez pour montrer qu’on a du respect pour le peuple. Mais on ne le fait pas. On va à l’intérieur du pays, on arrête de travailler, on décrète les jours fériés.”

Le leader du Bloc Libéral exhorte les autorités à prendre leurs responsabilités et à adopter sans délai des mesures fortes. “Il faut que des mesures draconiennes soient prises pour faire face à cette crise”, a-t-il insisté.