Le drame s’est produit, mardi 18 juin 2024, dans le Camp de la Réserve Statistique, situé à N’Djamena. 9 personnes sont décédées et 46 blessés ont été admis à l’hôpital.

Suite à ce drame qui a endeuillé plusieurs familles, le président du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno, s’est rendu sur les lieux du drame dans la matinée de ce 19 juin 2024. Sur place, le Chef de l’Etat a constaté l’ampleur des dégâts et encouragé les équipes de secours et de recherche, avant de rendre visite aux blessés admis au Centre hospitalo-universitaire de référence nationale (CUH-RN).

Le Président Mahamat a annoncé qu’une enquête est en cours pour déterminer la cause et situer les responsabilités et a ordonné la prise en charge intégrale des blessés.