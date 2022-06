A l’issue d’un exercice 2021/2022 plutôt compliqué, Amadou Diawara s’est confié dans les colones du quotidien espagnol AS. L’international guinéen a mis en lumière sa relation avec son entraîneur José Mourinho, sa situation au club et son avenir proche…

4 petits matchs disputés sur 38 possibles en championnat, le milieu de terrain guinéen Amadou Diawara a connu l’une de ses saisons les plus compliquées depuis son éclosion en Italie. Il a lui même fait le point dans une interview à AS. Il a évoqué l’arrivé de José Mourinho et ses difficultés à s’imposer à Rome. Diawara estime que Mourinho a été très clair avec lui dès le début de leur collaboration :

«Mes deux premières années à la Roma ont été formidables… Mais les blessures au genou et le COVID ont ralenti mon développement. Puis Mourinho est arrivé, et travailler avec lui était un autre rêve devenu réalité. Il a apporté beaucoup d’enthousiasme au club et à la ville. J’ai une bonne relation avec lui malgré le fait qu’on ne m’a jamais donné beaucoup de temps de jeu. Cependant, c’est un choix technique, Mourinho a toujours été clair avec moi et j’ai accepté ses décisions… »

Parlant de son avenir, le joueur de 24 ans, ne se fait pas d’illusion :

« J’aimerais trouver une équipe où je pourrais avoir plus de chances de jouer, mais le marché dépend de nombreux facteurs, pas seulement de moi. Je crois en mon potentiel et je sens que je peux bien faire. »

Le median guinéen est aussi revenu sur l’intérêt que lui portait le FC Valence:

«J’étais avec l’équipe nationale, ils (ndlr ses agents) m’ont appelé pour me parler des équipes impliquées et j’ai choisi Valence. J’aurais conclu l’accord tout de suite, mais j’ai attendu encore quatre ou cinq jours et à la fin rien n’a été fait. Je ne sais toujours pas pourquoi. »

A ce jour, son avenir se dessine loin de Rome, de toute évidence…

@JeuneElhadj