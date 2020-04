Disparition de Me Salif kebé: «C’est une lourde perte…» Dansa Kourouma

C’est un Dansa Kourouma très attristé qui s’est exprimé ce samedi 18 avril 2020, sur la mort de Me Amadou Salif Kebé. Le désormais ex président de la Ceni (Commission électorale nationale indépendante), qui a tiré sa révérence ce vendredi à Conakry.

À en croire le président du conseil national des organisations de la société civile, la disparition de M. Kebé est une lourde perte pour la nation guinéenne.

«C’est avec beaucoup de surprise, de regret et de tristesse que nous avons enregistrés le décès de notre frère et ami Maître Salifou Kebé. D’abord c’est une lourde perte pour le monde de la société civile guinéenne et pour la nation toute entière. Mais, en tant que croyant, aucun être humain n’est supérieur à la mort. Nous venons de là, et nous y retournerons tous. Mais, la rapidité des circonstances dans lesquelles il est mort qui a surpris plus d’un. Je présente toutes mes condoléances à sa famille biologique, sa famille professionnelle, au monde des avocats, la société civile et à toute la nation guinéenne. Maître Kebé demeurera le symbole de notre combat dans la lutte contre le Covid-19.» a-t-il déclaré

Par ailleurs, l’activiste de la société civile s’est indigné face à la réaction de certains citoyens, notamment sur les réseaux sociaux, suite à l’annonce du décès de Amadou Salifou Kebé.

«J’ai été attristé certes par la disparition de Maître Kebé, mais j’ai été indigné par la réaction de certains compatriotes Guinéens, qui s’y trouvent un ouf de soulagement. Qui se réjouissent de la mort de Maître Kebé. Nous sommes un pays croyant. Mais, la haine s’est emparé de notre cœur et de notre esprit. Tant que demeurera cette situation de haine, cette situation d’animosité entre nous, notre pays ne verra jamais la direction. Si Maître Kebé a fait du mal à quelqu’un, la mort a suffit pour le pardonner et nous devons continuer à prier pour lui.» fait remarquer Dansa Kourouma