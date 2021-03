Alors que Joe Biden ne regrette pas d’avoir qualifié son homologue russe de « tueur », selon son porte-parole, Vladimir Poutine affirme ne pas vouloir couper les ponts avec le président américain. Bien au contraire, le président russe propose à Joe Biden de discuter le plus rapidement possible et il propose non pas une rencontre, mais une conversation téléphonique qui serait retransmise en direct.

Une proposition surprenante de la part du président russe qui ne semble pas avoir été vraiment choqué par les déclarations de Joe Biden.

Plus tôt dans la journée, Vladimir Poutine avait traité sur le ton de la plaisanterie les accusations proférées par son homologue américain, en utilisant une formule de cour de récréation. « C’est celui qui dit qui est », a ainsi déclaré Vladimir Poutine, en ajoutant « nous voyons toujours en l’autre nos propres caractéristiques ».

Ce jeudi soir le président russe propose donc à Joe Biden une conversation qui serait retransmise en direct : « Cela serait intéressant pour le peuple russe, pour le peuple américain et pour beaucoup d’autres pays ».

Un format inhabituel que Vladimir Poutine propose d’organiser le plus tôt possible : « Je veux me reposer dans la taiga ce week-end explique le président russe, donc ça pourrait être soit vendredi soit lundi ».

Une façon pour le moins décontractée de renouer le dialogue avec le président américain. « Nous pouvons et nous devons maintenir nos relations afin d’éviter ce genre d’altercation indirecte », ajoute le président russe qui évoque plusieurs sujets de discussions : les relations bilatérales bien sûr, mais aussi les conflits régionaux et la lutte contre le coronavirus…

Vladimir Poutine propose un dialogue direct à Joe Biden

Je veux proposer au président Biden de poursuivre nos discussions, mais à condition de le faire en direct, en ligne, dans une discussion ouverte et franche. Il me semble que ce serait intéressant pour le peuple russe, pour le peuple américain, des Etats-Unis, et pour de nombreux autres pays. Nous pourrions évoquer les relations bilatérales, mais aussi la stabilité stratégique, et la résolution des conflits régionaux – ainsi que d’autres problèmes qu’affronte l’humanité aujourd’hui – notamment, le problème de la pandémie de coronavirus. Nous avons de quoi discuter mais à une condition, que ce soit une discussion ouverte, franche et en direct…. Je ne veux pas que cela traîne ! Vous savez, j’aimerais aller dans la taïga ce week-end pour me reposer un peu. Donc, ça pourrait être soit vendredi, soit lundi… En tout cas nous sommes prêts à tout moment qui serait convenable pour les Américains. Et je vais donner immédiatement des consignes au ministère des Affaires étrangères.

Avec le rappel de l’ambassadeur russe aux Etats-Unis tout le monde s’attendait ici à Moscou à une réaction très dure très virulente du Kremlin. Vladimir Poutine, qui adore surprendre ses adversaires et les prendre à contre-pied, a donc décidé de faire tout l’inverse et de proposer ce dialogue à Joe Biden, qui est plus dans un format totalement inhabituel.

Source: RFI