Le procès relatif à l’assassinat d’Elhadj Hassimiou Diallo, opérateur économique tué dans la nuit du 29 au 30 août 2024, à son domicile à Kobaya-Kinifi a été renvoyé ce jeudi 19 février 2026 par le Tribunal de première instance de Dixinn.

À l’issue des investigations menées par la police judiciaire après les faits, plusieurs personnes avaient été interpellées et le dossier transmis à la juridiction compétente pour jugement. Poursuivis pour « assassinat en bande organisée, détention illégale d’armes de guerre, participation à une association de malfaiteurs, vol à main armée et recel » 17 prévenus ont été appelés à comparaître.

Toutefois, l’ouverture des débats n’a pas pu avoir lieu en raison de l’absence d’avocats pour la majorité des accusés. Un seul des 17 prévenus était assisté par un conseil à l’audience. Le président de séance, le juge Mohamed Sangaré, a indiqué que l’Organisation guinéenne de défense des droits de l’homme et du citoyen (OGDH) s’est engagée à mettre à la disposition des prévenus deux avocats afin de garantir l’exercice des droits de la défense, conformément aux principes du procès équitable.

En conséquence, le tribunal a ordonné la citation des parties civiles et renvoyé l’affaire au 5 mars 2026 pour la poursuite de la procédure.