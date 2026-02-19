Près de deux mois après l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, le climat politique guinéen demeure marqué par des attentes autour de l’ouverture d’un dialogue entre les différents acteurs. Dans ce contexte, le Premier ministre a engagé une série de consultations avec les huit candidats ayant pris part au scrutin, avec pour objectif affiché d’apaiser le climat social et politique et de jeter les bases d’un cadre d’échange inclusif.

C’est dans cette dynamique que le président de l’Alliance pour le Renouveau et le Progrès (ARP), Mohamed Nabé, candidat malheureux à la dernière présidentielle, a participé à la rencontre avec le chef du gouvernement. Il estime que cette initiative s’inscrit pleinement dans les prérogatives du Premier ministre en matière de concertation nationale.

« Le Premier ministre, comme vous le savez, est le garant quand même du dialogue social et politique dans notre pays. C’est dans ce cadre qu’il nous a adressé à nous les huit candidats qui sont allés à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, un courrier pour solliciter une rencontre d’échange avec nous. Donc cette rencontre s’inscrivait dans le cadre d’un dialogue constructif et puis aussi du souci de la mise en place d’un cadre apaisé du climat social et politique dans notre pays. »

Mohamed Nabé indique également que les candidats présents ont pris acte de cette démarche d’ouverture. « Nous avons réitéré notre souhait aussi de reprendre favorablement la main tendue du président de la République et que nous allons nous retrouver, faire un mémo pour donner notre position par rapport à un certain nombre de sujets importants de la vie politique de notre pays », a-t-il déclaré.

Interrogé sur un éventuel élargissement du processus aux partis politiques et aux acteurs de la société civile n’ayant pas participé au scrutin, il se veut confiant. « Force est de reconnaître que c’est un processus qui a démarré. Je pense que ce dialogue-là va être un dialogue inclusif et que tous les acteurs vont se retrouver autour de la table. »

Entre relance du dialogue politique interne et volonté d’apaisement, Mohamed Nabé adopte ainsi un ton conciliant, appelant à une dynamique inclusive pour l’avenir politique guinéen.