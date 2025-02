Dans un communiqué rendu public ce mercredi 18 février 2025, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI) annonce l’ouverture du recrutement pour les Masters Pilotes Rénovés pour l’année universitaire 2024-2025.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la réforme continue de l’enseignement supérieur en Guinée, et vise à promouvoir l’excellence académique et à répondre aux défis du développement scientifique du pays.

Offre de formation

Les Institutions Publiques d’Enseignement Supérieur (IES) offrent désormais 31 programmes de masters rénovés, répartis dans diverses disciplines, avec une capacité d’accueil de 30 étudiants par cohorte. Ce renouvellement de l’offre vise à renforcer la qualité des formations et à adapter les contenus pédagogiques aux besoins actuels du marché du travail.

Accès gratuit pour les lauréats de la promotion 2023-2024

Dans le cadre de sa politique de promotion de l’excellence et de renforcement de l’accès des jeunes talents à une formation de qualité, le Ministère réserve une partie des places (entre 3 et 12 par programme) aux lauréats de la promotion 2023-2024 titulaires d’une licence en formation initiale, correspondant aux profils des masters proposés.

Au total, 180 lauréats seront sélectionnés sur la base de leurs résultats académiques, avec une attention particulière portée sur l’équilibre de genre pour encourager l’accès des filles et des femmes aux formations de haut niveau. Cette mesure, qui sera progressivement étendue à toutes les promotions futures, vise à faciliter la transition entre les cycles Licence, Master et Doctorat, à assurer le renouvellement générationnel de l’élite académique et à garantir une formation de qualité dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Conditions d’accès aux Masters payants

Les autres places dans chaque programme seront payantes, avec des frais de scolarité réduits. Le coût annuel pour les étudiants payants est fixé à 8 000 000 GNF, soit 16 000 000 GNF pour les deux ans du cycle, incluant les frais de soutenance du mémoire.

Critères d’admission pour les masters payants

Les candidats souhaitant postuler aux masters payants devront remplir les critères suivants :

Présenter un diplôme de licence ou équivalent (copie légalisée) dans le domaine choisi ;

Fournir une copie d’extrait d’acte de naissance ;

Exprimer leurs vœux de formation ;

Soumettre un projet de recherche (pour les masters recherche) ou un projet professionnel de haut niveau (pour les masters professionnels) ;

Régler les frais d’étude de dossier auprès de l’institution concernée ;

Effectuer le paiement des frais d’inscription ou de réinscription via la plateforme PARCOURSUP GUINÉE ;

S’acquitter des frais de scolarité annuels (8 000 000 GNF) sur le sous-compte unique de l’institution qui abrite le master.

Il pourra également être exigé des conditions spécifiques non financières en fonction des règlements particuliers à chaque programme de master.

Évolution des offres de masters en Guinée

Le MESRSI poursuit la rénovation progressive des autres programmes de masters, afin d’accueillir à terme les lauréats des programmes de licence correspondants. Cette démarche s’inscrit dans une vision de modernisation continue de l’enseignement supérieur et d’amélioration des compétences des diplômés.

Le Ministère invite tous les étudiants intéressés à se renseigner auprès des établissements concernés et à soumettre leurs candidatures dans les délais impartis.

Note importante : Les masters offerts par la Faculté des Sciences et Techniques de la Santé ne sont pas concernés par les présentes dispositions. Leur accès est soumis à une procédure spécifique.