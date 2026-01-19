Lauréate du Prix Nobel de la paix 2025, l’opposante vénézuélienne Maria Corina Machado a offert au président américain Donald Trump la médaille de sa distinction lors d’une rencontre à la Maison Blanche, dans un geste qu’elle présente comme un hommage à son « engagement en faveur de la liberté » après des tensions sur le rôle des États-Unis au Venezuela.

Lors de cette rencontre du 15 janvier 2026, Maria Corina Machado a déclaré aux journalistes : « J’ai offert au président des États-Unis la médaille du prix Nobel de la paix».

Sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump n’a pas caché sa satisfaction : “Maria m’a remis son prix Nobel de la paix pour le travail que j’ai accompli. Quel magnifique geste de respect mutuel. Merci Maria !”, a-t-il écrit, saluant le geste et confirmant qu’il conserverait la médaille.

Face à cette situation, la Fondation Nobel et le Comité Nobel ont rapidement réagi pour rappeler que le prix, conformément aux conditions établies par Alfred Nobel, ne peut être ni transféré ni partagé : une récompense demeure attachée à son lauréat d’origine, même si la médaille ou le diplôme peut changer de mains.

Dans une déclaration officielle, la Fondation Nobel a insisté sur sa mission de « sauvegarder la dignité des prix Nobel et leur administration », en soulignant que les prix sont décernés à ceux qui « ont conféré le plus grand bénéfice à l’humanité » et que seul le comité concerné a le droit d’attribuer chaque prix. « Un prix ne peut donc pas, même symboliquement, être transmis ou distribué davantage. »