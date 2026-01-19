Dix jours après l’enlèvement de Nènè Oussou Diallo, militante de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), survenu dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 janvier, le principal parti d’opposition guinéen affirme être à nouveau la cible d’actes de répression. Dans un communiqué officiel rendu public, la formation politique annonce cette fois l’enlèvement du fils de l’un de ses responsables locaux à Manéah.

Selon le document, les faits se sont déroulés dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 janvier 2026, aux environs de 2 heures du matin, dans la localité de Manéah. « La Direction nationale de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) informe l’opinion nationale et la communauté internationale que M. Facinet Camara, secrétaire administratif du bureau fédéral de l’UFDG de Manéah et membre actif de la Cellule de communication du Parti, a été la cible d’une tentative d’enlèvement perpétrée par des agents en uniforme et cagoulés.

Les faits se sont produits aux environs de 02 heures du matin, dans la nuit du samedi au dimanche 18 janvier 2026. Des agents, arrivés au domicile familial à bord de trois véhicules pick-up non immatriculés, ont lancé l’assaut en l’absence de M. Facinet Camara, alors que seul son fils, Sékou Camara, se trouvait à l’intérieur », indique le communiqué.

Faute d’avoir trouvé leur cible, les assaillants auraient alors enlevé son fils, Sékou Camara, emmené vers une destination inconnue. « N’ayant pu obtenir l’ouverture de la porte, les assaillants ont fait usage d’armes à feu, tirant à plusieurs reprises à balles réelles sur la serrure afin de la briser et de pénétrer de force dans la maison. À défaut de trouver le père, ils ont procédé à l’enlèvement du fils, emmené vers une destination inconnue. Les importantes traces de sang retrouvées à l’intérieur de l’habitation laissent craindre que Sékou Camara ait été grièvement blessé par les projectiles tirés de l’extérieur », poursuit le texte.

L’UFDG précise par ailleurs que toutes les démarches entreprises par la famille pour localiser le jeune homme et obtenir des informations sur son état de santé sont, pour l’heure, restées vaines.

Pour la Direction nationale du parti, le mode opératoire employé s’apparente à ce qu’elle qualifie de « disparition forcée ». « Au regard du mode opératoire employé, il s’agit manifestement d’une disparition forcée, doublée d’une prise d’otage, le fils ayant été enlevé en l’absence du père », estime la formation politique.

Dans son communiqué, l’UFDG condamne avec la plus grande fermeté ce qu’elle qualifie de « pratiques barbares », qu’elle juge contraires aux lois nationales et aux engagements internationaux de la République de Guinée. « La Direction nationale de l’UFDG condamne avec la plus vive fermeté ces pratiques barbares qui violent les lois nationales ainsi que les engagements internationaux de la République de Guinée.

Le Parti exige la libération immédiate et inconditionnelle de toutes les victimes de ces disparitions forcées et tient la junte pour seule responsable de la vie et de l’intégrité physique des citoyens victimes de ces pratiques d’un autre âge », conclut le communiqué.