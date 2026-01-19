Lors de sa prestation de serment, le 17 janvier 2026, le président Mamadi Doumbouya a de nouveau appelé à l’unité nationale, réitérant sa main tendue à la classe sociopolitique et à la société civile. Le chef de l’État a invité les Guinéens à dépasser les querelles politiques pour bâtir une nation prospère.

« Ma main reste tendue à toutes les filles et à tous les fils de Guinée. On ne construit pas une nation dans la division, ni ne bâtit la prospérité sur la haine », a déclaré le nouveau président élu.

Cette sortie a suscité de nombreuses réactions sur la scène politique guinéenne. Du côté du Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN), la position demeure inchangée après cette nouvelle déclaration du chef de l’État.

Selon le porte-parole du parti, Ousmane Kankou Kaba, il s’agit pour l’instant d’un discours qui n’est pas encore suivi d’effets concrets. « Nous n’avons pas de réaction ouverte, notre position reste la même. À l’époque, nous avions dit que c’était un discours et que nous attendions des actes concrets », a-t-il affirmé.

Le PEDN estime que la main tendue annoncée n’est pas encore perceptible sur le terrain. « Il est bien beau de dire que je tends la main à tout le monde, mais est-ce que la main est tendue ? », s’interroge-t-il.

Face à cette situation, le parti dit préférer observer l’évolution des faits avant de se prononcer. « Nous attendons que cela se concrétise à travers des faits avant de nous prononcer », a ajouté Ousmane Kankou Kaba.

En conclusion, le porte-parole du PEDN souligne que son parti jugera l’initiative présidentielle à l’aune d’actions tangibles. « Si la main est réellement tendue, nous verrons s’il faut la saisir ou non. »