Comme nous vous l’annoncions, le procès de Mamady Condé alias Madic 100 frontière s’est ouvert ce lundi devant le tribunal de Première instance de Dixinn.

Après avoir reconnu une partie des faits qui lui sont reprochés, le blogueur guinéo-canadien a présenté des »excuses » au chef de l’État et à l’ensemble du peuple de Guinée.

Au sortir de cette audience, les avocats du prévenu se disent prêts pour les plaidoiries afin disent-ils d’obtenir la libération de leur client.

«À l’issue des débats nous, on s’apprêtait à plaider. Mais le tribunal a décidé souverainement de renvoyer l’affaire à huitaine pour réquisitions et plaidoiries. Donc lundi 25 janvier. Reconnaître ses faits est une manière de défense qui est tout à fait normal. Si lui-même, consciencieusement il s’est rendu compte que dans ce qu’il a dit, il y a eu des écarts ou des anomalies, c’est humain. C’est vraiment responsable d’assumer sa responsabilité. En disant oui »je reconnais que ça c’est une erreur et je demande pardon ». Une faute avouée est à moitié pardonnée. Certainement le tribunal tiendra largement compte. Et ça nous met à l’aise parce que nous allons demandé à la prochaine audience la clémence du tribunal qui acceptera de lui mettre à notre disposition, compte tenu de sa reconnaissance des faits», déclare Me Alsény Aissata Diallo, un des avocats du prévenu.