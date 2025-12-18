La police judiciaire portugaise a annoncé la mise en examen de Dinisia Reis Embalo, épouse de l’ancien président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une enquête ouverte après une dénonciation anonyme visant un passager d’un jet privé en provenance de Bissau.

L’homme mis en cause est Tito Fernandes, chef du protocole du président renversé. À son arrivée à l’aéroport militaire de Lisbonne, il a été interpellé par les autorités alors qu’il transportait cinq millions d’euros en espèces. Il est soupçonné de contrebande et de blanchiment de capitaux. Si Tito Fernandes a depuis été remis en liberté, la somme a été intégralement saisie par la police.

Selon la police judiciaire portugaise, la mise en examen de Dinisia Reis Embalo est directement liée à cette arrestation. L’ex-première dame se trouvait en effet à bord du même appareil, dont la destination finale était Dubaï, rapporte l’agence de presse portugaise Lusa, citée par Rfi.

Après le coup d’État, Umaro Sissoco Embalo a trouvé refuge successivement à Dakar puis à Brazzaville. D’après plusieurs sources concordantes, l’ancien chef de l’État résiderait actuellement au Maroc.