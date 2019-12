Conakry: le GUCEG entame des sessions d’échanges avec les acteurs du commerce

Trois mois après son lancement, le Guichet unique du commerce extérieur (GUCEG), a mis en place certaines fonctionnalités profitables aux acteurs du monde du commerce. Au cours d’un atelier ce mardi 17 décembre, les responsables du GUCEG ont livré aux hommes de médias le fonctionnement de cette plate-forme intégrée de facilitation du commerce.

Le but de la rencontre était d’apporter une vulgarisation aux médias pour qu’ils comprennent mieux les objectifs du Guichet unique et qu’ils en soient les relais auprès des usagers. Il s’est agit également de fournir aux hommes de médias un aperçu du contexte global de la plate-forme: les apports et les grandes fonctionnalités.

Le Guichet unique du commerce extérieur de Guinée (GUCEG) a été institué par le décret du président de la République. La plate-forme a été lancée officiellement par Alpha Condé le 3 septembre dernier.

Après cette étape de lancement, la plate-forme a initié une mise en place de certaines fonctionnalités, notamment la possibilité de pouvoir soumettre en ligne tout ce qui est déplacement de structure d’importation et domiciliation bancaire. Elle a créé un portail sur la partie publique disponible pour les acteurs.

« Nous avons aussi entamé des missions post-frontières et à l’intérieur pour pouvoir mobiliser les acteurs et commencer à avoir des informations afin d’étendre toutes les activités auprès de ces postes« , informe Anselme Kamara, Directeur de projet Web Fontaine Guinée, organisateur de ladite session d’information.

Cette rencontre particulière avec les médias est une des étapes d’une campagne de sensibilisation avec les acteurs qui adhèrent pleinement à ce projet. À ce jour selon le directeur du projet, plus de 300 personnes ont été formées au cours des séances de formation entamées par GUCEG: opérateurs économiques, banques, et des agents du ministère du commerce.

Cette session de formation a permis aux journalistes participants de mieux comprendre comment fonctionne la plate-forme. Il y avait quelques incompréhensions qui ont été levées, d’après Idrissa Cissé, journaliste à la radio nationale

« Nous avons essayé de les lever pas à la place des opérateurs économiques, mais nous-même. À peu près, nous avons déjà une idée sur comment, le GUCHE fonctionne. L’information que nous avons reçue, s’ils (opérateurs économiques), ont reçu les mêmes informations, je pense que cela sera un plus dans ce qu’ils feront prochainement au niveau des transactions« , a exprimé le bénéficiaire.

Le Guichet unique du commerce extérieur a pour mission de faciliter les opérations du commerce extérieur par l’amélioration des procédures et des flux d’information de tous les intervenants publics et privés afin de stimuler la croissance économique et partant, d’optimiser la mobilisation des recettes du trésor public et des différents services.

La plate-forme concerne les transitaires, les consignataires, les manutentionnaires, les transporteurs, les banques, le ministère du commerce et autres acteurs du commerce.