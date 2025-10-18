La 9ᵉ édition de la Coupe du monde féminine U17 a officiellement démarré ce vendredi 17 octobre à Rabat (Maroc).La compétition réunit 24 sélections nationales, dont cinq représentantes du continent africain.

En match d’ouverture, les jeunes Lionnes de l’Atlas ont connu une entame difficile, s’inclinant lourdement (3-0) face au Brésil, au stade olympique de Rabat.

Une soirée inaugurale cauchemardesque pour le pays hôte

Devant plus de 11 700 spectateurs, les Marocaines ont subi la loi d’une équipe brésilienne nettement supérieure. Dès le coup d’envoi, les Sud-Américaines ont imposé leur rythme et ouvert le score dès la 12ᵉ minute par Evelin, profitant d’un mauvais alignement défensif.

Avant la pause, Giovanna a doublé la mise à la 35ᵉ minute, sanctionnant de nouvelles largesses dans la défense marocaine.

De retour des vestiaires, les joueuses du Maroc n’ont jamais réussi à inverser la tendance. Allyne, à la 75ᵉ minute, a scellé le sort de la rencontre d’une frappe imparable après un dégagement mal négocié.

Le Brésil démarre ainsi sa campagne mondiale de la meilleure manière, tandis que le Maroc, pays hôte, devra se relancer le 21 octobre face à l’Italie.

Cinq sélections africaines au rendez-vous

Outre le Maroc, quatre autres nations africaines prennent part à cette 9ᵉ édition du Mondial féminin U17.

Cameroun (groupe B) : les Lionnes cadettes disputent leur troisième Coupe du monde, dans une poule relevée avec la RDP Corée (tenante du titre), le Mexique et les Pays-Bas. Objectif : franchir pour la première fois le premier tour, après les éliminations de 2016 et 2018.

Côte d’Ivoire (groupe E) : qualifiées après avoir éliminé la Guinée en phase préliminaire, les jeunes Éléphantes participent à leur premier Mondial U17. Elles évolueront face à la Colombie, à l’Espagne et à la République de Corée.

Nigeria (groupe D) : véritable habitué de la compétition, le Nigeria en est à sa huitième participation. Logé avec le Canada, la France (sacrée en 2012) et les Samoa (débutantes), le Nigeria tentera de rééditer sa performance de 2022, lorsqu’il avait atteint les demi-finales et décroché la médaille de bronze.

Zambie (groupe F) : les Copper Queens entament leur troisième participation après deux éliminations précoces (2022 et 2024). Opposées au Japon (champion 2014), à la Nouvelle-Zélande et au Paraguay, elles espèrent franchir enfin la phase de groupes.

Une édition prometteuse

La compétition se déroulera jusqu’au 8 novembre 2025, avec 52 matchs programmés dans quatre stades de la capitale marocaine.

À deux mois de la CAN 2025, également prévue au Maroc, cette Coupe du monde des cadettes offre au royaume une vitrine sportive internationale et une répétition générale avant le grand rendez-vous continental.