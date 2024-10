Dans un courrier adressé au président de la commission de CEDEAO, l’ONG Affrikki a sollicité l’implication de l’institution sous-régionale pour la libération de Foniké Mengué et Billo Bah portés disparus depuis le 9 juillet 2024.

Cette organisation dénonce la violation répétitive des droits et libertés fondamentales des citoyens guinéens sous le régime du CNRD qui a conduit plusieurs jeunes à quitter le pays pour des raisons de sécurité.

“Depuis le coup d’État du 5 septembre 2021, 62 personnes ont été assassinées pour avoir manifesté. Ces compatriotes ont été tués par les forces de défense et de sécurité, dans une impunité totale. Le retour à l’ordre constitutionnel est renvoyé à des échéances pas claires. Les droits humains et les libertés fondamentales sont bafoués, les partis politiques et la société civile sont muselés et harcelés, les médias sont réduits au silence et les leaders de l’opposition sont poussés à l’exil”, a-t-elle déploré, rappelant le rôle de CEDEAO pour amener les autorités guinéennes à mettre fin à cette situation “qui bafoue les droits les plus élémentaires du peuple guinéen”.

Afiriki regrette également un manque de volonté réelle de la junte guinéenne de mener des investigations sur la disparition des deux activistes et défenseurs des droits de l’homme.

Elle affirme que le cas Foniké Mengué et Billo Bah est symptomatique des attaques à l’endroit des droits humains et libertés pour intimider toute force d’opposition au régime en place.

“Nous demandons à ce que Foniké Mengué et Billo Bah, prisonniers politiques, soient immédiatement relâchés. Nous vous demandons d’intervenir afin que des investigations interviennent, que des sanctions soient prises sans délai à l’encontre des faussaires des droits humains et de la liberté d’expression”, a plaidé l’ONG.