Alors qu’elle avait été critiquée pour son silence sur la conduite de la transition guinéenne par le général Mamadi Doumbouya, la France a finalement réagi, exprimant sa préoccupation sur la disparition forcée de Foniké Mengué et Mamadou Billo Bah.

Interrogé au cours d’un point de presse, ce vendredi 18 octobre 2024, le porte-parole du Quai d’Orsay a affirmé que la France était préoccupée par la situation en Guinée. “C’est une situation qui suscite une grande préoccupation en France. Ce sujet a été abordé avec les autorités guinéennes, et le message qui leur a été transmis est que toute la lumière doit être faite sur les circonstances de ces disparitions, et des réponses doivent être apportées, notamment aux inquiétudes absolument légitimes des familles et des proches”, a-t-il déclaré, soulignant que “ce sujet fait l’objet d’une préoccupation constante de notre part.”

La France avait été accusée de garder le silence face à la disparition de ces deux figures du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC). Le porte-parole de Quai d’Orsay rejette ces critiques et assure que le cas de Foniké Mengué et Billo Bah n’est pas un sujet tabou dans les relations entre la Guinée et la France.

“Nous sommes dans une situation où une enquête a été ouverte par la justice guinéenne. Nous respectons les institutions guinéennes et laissons la justice suivre son cours. Nous attendons les résultats de ces investigations pour voir comment avancer. Ce n’est en aucun cas un sujet ignoré dans les relations entre Paris et Conakry”, a-t-il conclu.