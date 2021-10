A travers une déclaration conjointe, plusieurs organisations de la société civile guinéenne ont exprimé leur inquiétude suite aux recyclages de certains dignitaires de l’ancien régime d’Alpha Condé. Pour rappel, les 42 généraux de l’armée envoyés à la retraite il y a quelques jours, ont été presque tous été recyclé à des haute fonctions. Ces organisations invitent le colonel Mamadi Doumbouya à respecter son engagement qu’il a tenu le 23 septembre 2021.

Ci-dessus la déclaration

Conakry,

Le 18 octobre 2021

Déclaration de la Société civile sur le recyclage de certains dignitaires du régime de l’ancien Président Alpha Condé

Nous, organisations de la société civile initiatrices de cette déclaration, attirons l’attention du Colonel Mamadi Doumbouya, Président de la Transition, sur l’importance du respect des engagements qu’il a pris devant les Guinéens lors de son discours du jeudi 23 septembre 2021 au Palais du Peuple à Conakry.

A cette occasion, il a clairement exprimé son opposition au recyclage des anciens dignitaires du régime déchu de Monsieur Alpha Condé. Cet engagement fort qui a été salué par l’écrasante majorité du Peuple de Guinée a suscité de l’espoir et mis fin à la crainte d’un retour à la case de départ. Le respect de cet engagement est impératif pour entretenir cet espoir de casser un système qui nous a coûté cher.

C’est pourquoi, le mercredi 13 octobre 2021, nous avons constaté avec beaucoup de regret et d’inquiétude la nomination, au sein d’un Conseil Supérieur de la Défense, de certains hauts gradés de l’armée qui ont activement participé au changement de la Constitution et à la promotion du 3ème mandat.

Nous sommes vivement préoccupés par certaines de ces nominations à de hautes fonctions. Car, le non recyclage ne doit pas concerner uniquement les membres du gouvernement et les autres cadres au sein de l’administration publique. Le même principe doit être valable notamment pour des militaires ayant joué un rôle politique et dont les actes ont contribué au changement de la Constitution et à la promotion du 3ème mandat en Guinée.

Nous invitons le Colonel Mamadi Doumbouya à tirer les leçons des nombreuses fausses promesses faites par l’ancien régime dont les conséquences ont été, entre autres, la banalisation de la parole publique et la perte de confiance des populations en leurs dirigeants.

Vu la fragilité du tissu social, nous vous invitons, Monsieur le Président de la Transition, au respect de votre parole de soldat, à la vigilance et la rigueur dans le choix des personnes qui doivent participer à la conduite des affaires publiques pendant cette transition.

Nous vous rassurons que la société civile jouera pleinement, à vos côtés, son rôle de veille, d’alerte et de proposition pour la réussite de cette Transition pour le bonheur du Peuple de Guinée.

Ont signé :

ABLOGUI

ACTION MINES

CELLULE DU BALAI CITOYEN DE GUINÉE

FONDATION BA MAMADOU

AVIPA

RESADEL

MOUVEMENT G+

WANEP

FORUM CIVIL GUINÉEN

COFEL

OGDH

RAJGUI

PUBLIEZ CE QUE VOUS PAYEZ

REPSFECO