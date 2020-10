Les bureaux de vote ont été ouverts dès 6 heures ce dimanche, dans la préfecture de Boffa, dans les sous-préfectures et districts. La députée uninominale a voté à Yenguissa, où elle a appelé au calme et à la retenue.

Honorable Zeinab Camara s’est acquittée de ce devoir dans le bureau 241 de l’école primaire de Yenguissa 1. Dans ce bureau de vote, le président a rassuré du bon déroulement du processus. Selon Lansana Soumah, tous les partis politiques sont représentés.

Après avoir déposer son bulletin dans l’urne, la députée uninominale de Boffa affirme être joyeuse de se retrouver dans un jour historique pour le pays.

« En tant que citoyenne, je suis heureuse de participer à ce processus. J’ai l’impression que nous sommes le 28 septembre 1958 où la Guinée a voté massivement non au colonialisme. J’ai ce sentiment de fierté d’être guinéenne et de participer à ces élections. »

En se rappelant des élections législatives qui se sont déroulées sans heurts dans la préfecture de Boffa, la députée uninominale a invité ses concitoyens à voter dans la sérénité et la paix.

« Nous nous mettons au au-dessus de tous ce qui est comme considération partisane. Je souhaite bonne chance à tous les candidats, mais nous sommes rassurés que la victoire est garantie à notre candidat, le président de la République. »

En s’acquittant à ce droit civique, Naby Yaya Camara, un citoyen de Boffa espère retrouver la ville de Boffa dans la paix et la tranquillité, après le processus.

« Ce moment est crucial parce que ça y va dans l’avenir politique, économique, social voire culturel de notre nation. Nous devons élire notre candidat pour les 6 ans à venir. Donc nous devons être très rigoureux dans les choix et voter par conviction, par programme de société, non plus sur des bases ethniques ou régionalistes. »

Les représentants des partis politiques rassurent que notre passage dans ce bureau a trouvé que toutes les conditions sont réunies pour la réussite du scrutin. Lansana Conté de l’Ufdg et Fodé Ibrahima Camara du Pades témoignent que les kits ont été acheminés à temps, leur permettant d’avoir la facilité dans le travail.

Par contre, les membres du bureau de vote suivant, se trouvant dans la même localité estiment être confrontés à des difficultés liées aux manques de notions de vote des citoyens.