La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a suivi avec consternation les attaques djihadistes contre des installations militaires survenues, le mardi 17 septembre 2024, à Bamako au Mali.

L’institution sous-régionale exprime sa préoccupation face à cette situation et présente ses condoléances au gouvernement malien et aux familles des victimes.

“Elle tient à réaffirmer sa ferme condamnation de toute attaque terroriste qui menace la paix et la sécurité des populations de la région ouest africaine”, peut-on lire dans le communiqué.

L’organisation a réitéré également son engagement en faveur de toute initiative visant à œuvrer pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la sous-région.

Dans la journée du mardi 17 septembre 2024, l’État-major général des armées malien avait assuré, dans un communiqué, que la situation était sous contrôle.