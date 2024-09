Sous la pression croissante de la FIFA, le Directeur Technique National, Kanfory Lappé Bangoura, fait face à une situation précaire en raison d’un manque de résultats tangibles et d’initiatives pour le développement du football de base en Guinée.

La FIFA a récemment souligné les lacunes dans la gestion de Bangoura. Avec plus de la moitié de son salaire financé par l’instance internationale, son rôle est crucial, et la FIFA exige régulièrement des rapports sur les activités menées sur le terrain.

Ancien sélectionneur du Syli National, Lappé Bangoura est critiqué pour son manque d’initiatives concrètes. Selon le journaliste Alpha Baldé, une correspondance de la FIFA l’a placé dans une position délicate. Si des améliorations ne se manifestent pas rapidement, son avenir à ce poste pourrait être compromis.

Les reproches à son encontre portent notamment sur son incapacité à établir trois pôles d’activités essentiels : la détection et la formation de joueurs d’élite, l’élaboration de programmes de formation et de suivi pour les entraîneurs, ainsi que le développement de cadres techniques.

Ces carences soulèvent des questions inquiétantes sur l’avenir du football guinéen et celui de Lappé, dont les jours semblent de plus en plus comptés.