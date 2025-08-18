À travers un décret diffusé ce dimanche 17 août 2025 sur les antennes de la RTG, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a procédé à la nomination des secrétaires généraux et des chefs de cabinet dans les 33 préfectures du pays. Ces nouvelles désignations, qui s’inscrivent dans la réorganisation de l’administration territoriale, concernent toutes les régions de la Guinée. Ci-dessous, la liste des cadres promus, répartis par région administrative et préfecture.

I) Région administrative de Boké

1 Préfecture de Boké

Secrétaire général : Sékouba Traoré, administrateur civil, matricule 314-031-W

Chef de cabinet : Fodé Mohamed Condé, administrateur civil, matricule 246-350-V

2 Préfecture de Boffa

Secrétaire général : Thierno Ligué-Gourmand, administrateur civil, matricule 262-649-H

Chef de cabinet : Isiaga Soumah, administrateur civil, matricule 253-510-X

3 Préfecture de Fria

Secrétaire général : Amara Bangoura, administrateur civil, matricule 306-206-P

Chef de cabinet : Nfa ousmane Keïta, juriste, matricule 306-152-T

4 Préfecture de Gaoual

Secrétaire général : Abdoulaye Camara, administrateur civil, matricule 196-370-M

Chef de cabinet : Aïssatou Bah, inspectrice des services financiers et comptables, matricule 212-846-V

5 Préfecture de Koundara

Secrétaire général : Framba Koulibaly, enseignant, matricule 214-705-S

Chef de cabinet : Amadou Kaba, administrateur civil, matricule 226-692-A

II) Région administrative de Kindia

1 Préfecture de Coyah

Secrétaire général : Mohamed Lamine Kamara, juriste, matricule 301-528-G

Chef de cabinet : Mahama Kissa Sylla, administrateur civil, matricule 228-582-C

2 Préfecture de Forécariah

Secrétaire général : Mamadou Minata Condé, sociologue, matricule 297-760-Z

Chef de cabinet : Kadiatou Marchal Camara, enseignante, matricule 240-102-C

3 Préfecture de Dubréka

Secrétaire général : Daouda Kaba, enseignant, matricule 250-265-816-H

Chef de cabinet : Yacouba Touré, administrateur civil, matricule 251-419-B

4 Préfecture de Kindia

Secrétaire général : Moreau Diallo, enseignant, matricule 268-433-R

Chef de cabinet : Fayah Mamadounou, sociologue, matricule 235-576-L

5 Préfecture de Télimélé

Secrétaire général : Alpha Mamadou Diallo, mathématicien

Chef de cabinet : Boubacar Siddy Barry, enseignant, matricule 213-923-M

III) Région administrative de Mamou

1 Préfecture de Mamou

Secrétaire général : Nounké Touré, enseignant, matricule 206-998-L

Chef de cabinet : Christophe Lamah, administrateur civil, matricule 214-223-W

2 Préfecture de Dalaba

Secrétaire général : Boubacar Diallo, sociologue, matricule 262-489-R

Chef de cabinet : Laciné 1 Keïta, économiste, matricule 246-500-A

3 Préfecture de Pita

Secrétaire général : Abderrahmane Kaba, administrateur civil, matricule 246-308-Z

Chef de cabinet : Boubacar Bamboli Bah, enseignant, matricule 229-025-T

IV Région administrative de N’Zérékoré

1 Préfecture de N’Zérékoré

Secrétaire général : Moussa Dianka Diakité, administrateur civil, matricule 242-230-Z

Chef de cabinet : Patrice Sagno, administrateur civil, matricule 250-934-C

2 Préfecture de Guéckédou

Secrétaire général : Dounia Kondiano, administrateur civil, matricule 291-768-H

Chef de cabinet : Mamady Condé, enseignant, matricule 217-264-J

3 Préfecture de Macenta

Secrétaire général : Madame Joséphine Doré, administratrice civile, matricule 225-225-E

Chef de cabinet : Ibrahima Sirah Diakité, enseignant

4 Préfecture de Lola

Secrétaire général : Emmanuel Sidibé, sociologue, matricule 246-497-K

Chef de cabinet : Félix Fassa Iffono, ingénieur G.I. rural, matricule 196-331-Z

5 Préfecture de Beyla

Secrétaire général : N’fa Kaba Touré, sociologue, matricule 238-111-V

Chef de cabinet : Mamadi Mariama Keïta, administrateur civil, matricule 306-169-D

6 Préfecture de Yomou

Secrétaire général : Aboubacar Keïta, juriste, matricule 313-727-D

Chef de cabinet : Honoré Benamou, ingénieur géotechnicien, matricule 250-261-J

V) Région administrative de Labé

1 Préfecture de Labé

Secrétaire général : Alphonse Savané, ingénieur agronome, matricule 268-457-Y

Chef de cabinet : Salémata Baldé, économiste, matricule 229-264-L

2 Préfecture du Mali

Secrétaire général : Alseny Sow, administrateur civil, matricule 283-361-F

Chef de cabinet : Cessé Onomo, économiste, matricule 246-663-S

3 Préfecture de Tougué

Secrétaire général : Ibrahima Youla, administrateur civil, matricule 265-674-C

Chef de cabinet : Fatoumata Diarra, administratrice civile, matricule 199-322-F



4 Préfecture de Koubia

Secrétaire général : Sirko Keita, administrateur civil, matricule 213-456-B

Chef de cabinet : Mamadou Alpha Doumbouya, économiste, matricule 284-885-D

5 Préfecture de Lélouma

Secrétaire général : Mamadou Talibé Diallo, administrateur civil, matricule 246-514-C

Chef de cabinet : Kadiatou Maladho Bah, administratrice civile, matricule 214-674-B

VI) Région administrative de Faranah

1 Préfecture de Kissidougou

Secrétaire général : Senkoun Kaba, sociologue, matricule 209-457-F

Chef de cabinet : Sidiki Sangaré, administrateur civil, matricule 238-410-Y



2 Préfecture de Faranah

Secrétaire général : Sékou Mohamed Samoura, administrateur civil, matricule 204-207-W

Chef de cabinet : Sayon Condé, administrateur civil, matricule 204-315-W

3 Préfecture de Dabola

Secrétaire général : Mamady Sidibé, administrateur civil, matricule 283-346-R

Chef de cabinet : Aboubakar Sidiki Koulibaly, administrateur civil, matricule 303-646-L



4 Préfecture de Dinguiraye

Secrétaire général : Ibrahima Sala, administrateur civil, matricule 297-076-K

Chef de cabinet : Foude Saloum Samoura, administrateur civil, matricule 234-814-J

VII) Région administrative de Kankan

1 Préfecture de Kankan

Secrétaire général : Souleymane Condé, sociologue, matricule 252-044-A

Chef de cabinet : Alsen Keïta, gestionnaire, matricule 307-866-Z

2 Préfecture de Mandiana

Secrétaire général : Laye Camara, administrateur civil, matricule 246-378-X

Chef de cabinet : Sayon Keïta, enseignant, matricule 238-835-B



3 Préfecture de Kérouané

Secrétaire général : Amara Kamara, ingénieur géotechnicien, matricule 248-212-M

Chef de cabinet : Issiaga Camara, enseignant, matricule 266-427-V



4 Préfecture de Siguiri

Secrétaire général : Amara Kamara, juriste, matricule 246-311-B

Chef de cabinet : Mamoudou Kouyaté, administrateur civil, matricule 291-902-B

5 Préfecture de Kouroussa

Secrétaire général : Abdelrahmane Condé, juriste, matricule 268-389-L

Chef de cabinet : Issiaga Sangaré, enseignant, matricule 626-766-Z