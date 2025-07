Souleymane Souza Konaté, coordinateur de la cellule de communication de l’UFDG, affirme être sous surveillance et faire l’objet de menaces de mort en raison de ses prises de position critiques contre la gestion de la transition en Guinée. Dans un message publié sur sa page Facebook, il fait part de ses inquiétudes, tout en réaffirmant sa détermination à poursuivre son engagement politique.

“Depuis une dizaine de jours, je reçois constamment des alertes. Je constate par moments que je suis suivi dans mes déplacements, et certains jeunes du quartier sont souvent interrogés sur mes déplacements par des individus qui se font passer pour des amis”, a-t-il alerté.

Malgré ce climat de menace, le communicant de l’UFDG reste ferme. “Je ne me plains jamais, je ne cède jamais, ni à l’intimidation, ni aux menaces”, a-t-il affirmé, avant de rassurer : “Je ne suis mêlé à aucune activité suspecte. Je me bats comme les nombreux compatriotes d’ici et de la diaspora pour la construction d’une Guinée démocratique, libre, juste, solidaire et émergente.”

Pour lui, ces menaces dépassent sa seule personne : “Inutile de rappeler que tous ceux qui sont opposés à la conduite de la transition et à ses dérives sont menacés. Ils sont tous en sursis.”

Souleymane Souza Konaté conclut en réitérant sa détermination face à la pression : “Je ne fuirai pas, je ne vais pas me taire. Je suis citoyen, et donc justiciable. J’agis toujours dans le strict respect de nos lois, qui sont par ailleurs violées constamment par ceux qui ont la responsabilité de les respecter.”