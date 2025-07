Les statistiques provisoires issues du Registre national des personnes physiques (RNPP) et du Fichier électoral biométrique ont été présentées ce jeudi à Conakry devant les présidents des institutions républicaines, les membres du gouvernement et les représentants du CNRD.

Selon la Direction nationale des affaires politiques et de l’administration électorale, près de 9 millions de Guinéens âgés de 10 ans et plus ont été enrôlés lors de cette vaste opération. “Nous avons connu des doublons, mais il faut exactement retenir à date que nous aurons 6 748 923 électeurs sur l’ensemble du territoire, y compris la diaspora, les Guinéens établis à l’étranger, avec 48,2 % d’hommes et 51,8 % de femmes”, a précisé la directrice Djénabou Touré.

Elle a également souligné l’importance de cette réforme dans la modernisation du processus électoral guinéen : “Il s’agit d’un fichier électoral permanent qui va permettre d’organiser les élections et de tenir les calendriers électoraux dans notre pays. C’est un registre qui va s’alimenter à travers le registre national des personnes physiques et de l’état civil annuellement, donc on n’aura plus besoin de faire des acquisitions d’outils, d’organiser des recensements électoraux de masse. Ça, nous sortons de cela. Donc c’est une grande avancée pour notre pays.”