La Guinée et le Japon ont signé, mercredi 16 juillet 2025, un important accord de coopération destiné à renforcer les capacités de la Direction générale de la protection civile. L’accord prévoit un financement de 400 millions de yens, soit environ 6,8 milliards de francs guinéens.

À travers cet appui, le gouvernement japonais entend accompagner la Guinée dans sa lutte contre les incendies, notamment par l’acquisition d’équipements modernes pour les services de secours et d’assistance.

La cérémonie de signature des échanges de notes s’est tenue en présence de plusieurs membres du gouvernement guinéen, dont le ministre des Affaires étrangères, Dr Morissanda Kouyaté, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Bachir Diallo, ainsi que le ministre du Plan et de la Coopération internationale, Ismaël Nabi.

Ce soutien s’inscrit dans un vaste programme de modernisation des infrastructures de secours en cours à Conakry, appuyé par la Banque mondiale et la coopération française.

Intervenant à cette occasion, le général Bachir Diallo a salué un partenariat stratégique qui s’aligne sur la vision du président Mamadi Doumbouya. « Le chef de l’État a instruit une réforme en profondeur de la protection civile. Cela passe par un programme ambitieux comprenant : la construction de quatre nouvelles casernes modernes à Conakry, l’acquisition de véhicules spécialisés, le recrutement et la formation de plus de 500 nouveaux agents, et la mise en place d’un centre national de gestion des crises », a-t-il détaillé.

Ce nouvel appui témoigne de la solidité des relations bilatérales entre Conakry et Tokyo, ainsi que de l’engagement continu du Japon en faveur du développement socio-économique de la Guinée.

« Je tiens à remercier personnellement Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur Kato Ryushi pour son implication, sa réactivité et sa compréhension de nos besoins. Le Japon est un partenaire constant de la Guinée, tant sur le plan diplomatique que politique », a souligné le ministre de la Sécurité.