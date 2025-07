Le gouvernement guinéen et le système des Nations Unies ont réaffirmé, ce mardi 15 juillet 2025, à Conakry, leur engagement commun en faveur de la paix durable et de la cohésion sociale en Guinée.

Cette déclaration conjointe est intervenue à l’occasion de la première session 2025 du comité de pilotage du portefeuille de projets financés par le Fonds pour la consolidation de la paix (PBF).

Présidée par le Premier ministre Bah Oury, la rencontre a réuni plusieurs membres du gouvernement, des représentants des agences onusiennes, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des acteurs de la société civile.

Objectif : faire le point sur l’état d’avancement des projets soutenus par le PBF et renforcer leur impact à travers une meilleure coordination.

« Sans paix, il ne peut y avoir ni développement économique, ni climat favorable aux investissements », a rappelé le Chef du gouvernement, appelant à une mutualisation des efforts pour « des résultats plus visibles et durables ».

Il a insisté sur la nécessité d’une coordination stratégique afin de maximiser l’efficacité des interventions du PBF sur le terrain.

La Coordinatrice résidente du système des Nations Unies en Guinée, Christelle Younes, a salué les avancées déjà enregistrées, tout en soulignant le rôle central du fonds dans le processus de consolidation de la paix.

« Le PBF est un outil de travail collectif entre les autorités nationales, les agences onusiennes et les organisations de la société civile. Ensemble, nous devons tracer des orientations claires, évaluer les progrès, combler les écarts et ajuster nos actions », a-t-elle déclaré.

Des résultats notables ont été mis en avant au cours des échanges.

La ministre de la promotion féminine, de l’enfance et des personnes vulnérables, Charlotte Daffé, a notamment cité la création du Conseil national de la jeunesse et du Conseil national des femmes et filles de Guinée parmi les initiatives phares soutenues par le PBF.

Elle a toutefois souligné l’enjeu de l’appropriation nationale : « Ces financements ont un effet catalyseur, mais c’est au gouvernement de prendre le relais pour assurer la pérennité des acquis. »

À l’issue de la rencontre, les participants ont exprimé une convergence de vues sur la nécessité de maintenir un dialogue permanent et une collaboration renforcée.

Ils se sont engagés à poursuivre leurs efforts pour garantir un impact durable des projets, au service de la paix, de l’inclusion sociale et du développement en Guinée.