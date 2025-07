Âgée de seulement 14 ans, Aissatou Bolaro Baldé, élève du complexe scolaire Saint-Georges, a été sacrée première de la région de Conakry au Brevet d’études du premier cycle (BEPC), session 2024-2025. Une consécration qu’elle attribue à son travail acharné, à l’encadrement rigoureux de son école et au soutien indéfectible de ses proches. Rencontre avec une jeune fille brillante, humble et déterminée.

C’est avec une émotion mêlée de surprise qu’elle a appris la nouvelle : “C’est la grande sœur d’une amie qui m’a appelée alors que je dormais. Elle m’a dit que j’étais la première de la région de Conakry. Franchement, je n’y croyais pas. Vu le niveau des autres candidats et la forte concurrence à Conakry, je ne m’y attendais pas vraiment. Mais, j’ai toujours gardé confiance en moi. Je savais, au fond de moi, que c’était possible. Je n’ai jamais baissé les bras.”

Un succès qu’elle doit à une préparation constante et rigoureuse, entamée bien avant les examens : “Je revisais régulièrement. Je ne comptais pas sur la dernière minute. Je relisais mes leçons, je refaisais les exercices et je n’hésitais pas à poser des questions aux professeurs quand je ne comprenais pas. Même pendant les vacances, je continuais à réviser. Je n’avais pas de téléphone personnel, alors j’utilisais celui de mon papa pour faire mes recherches.”

Aissatou insiste sur le rôle central de sa famille et de son encadrement pédagogique dans sa réussite : “Ils ont toujours cru en moi. Ils m’ont accompagnée du début à la fin. Leur appui a été essentiel dans cette réussite.”

Interrogée sur son avenir, elle se projette déjà vers des études ambitieuses : “Je ne sais pas encore exactement ce que je veux devenir, mais j’aimerais faire des études d’ingénierie. Peut-être en informatique, mais je suis encore en pleine réflexion.”

À ses camarades qui n’ont pas décroché le brevet cette année, elle adresse un message d’encouragement : “À tous ceux qui n’ont pas eu le brevet, je souhaite bonne chance pour l’année prochaine. Gardez espoir, ne baissez jamais les bras. Croyez en vous : vous êtes capables de grandes choses.”

Reconnaissante, la jeune lauréate tient également à adresser des remerciements appuyés : “Je remercie d’abord mon papa et ma maman pour leur soutien indéfectible. Je remercie aussi mes encadreurs, mon professeur de maison, mon école et, surtout, Dieu, Allah le Tout-Puissant, car sans Lui, rien n’aurait été possible. Je remercie également Son Excellence le Président de la République, le Général Mamadi Doumbouya, le chef du gouvernement et le ministre de l’Éducation préuniversitaire et de l’Alphabétisation, pour avoir garanti la transparence et l’équité des examens. Grâce à eux, le mérite est aujourd’hui valorisé dans notre système éducatif.”

Pour Soriba Camara, chef d’établissement du complexe scolaire Saint-Georges, le résultat d’Aissatou n’est pas une surprise, mais l’aboutissement d’un travail méthodique :

“Nous sommes à notre quatrième année d’existence et, chaque année, nous avons eu la première place au BEPC. Ce n’est pas un hasard. C’est le fruit d’un travail d’équipe, d’un encadrement rigoureux et d’une discipline de fer. Il n’y a pas de secret : seul le travail paie. Nous avons instauré ce que nous appelons les ‘brevets de couleurs’ : un brevet bleu en janvier, un orange en février, un violet en avril, et enfin le brevet blanc en mai. Après ces étapes, nous remettons les élèves entre les mains de Dieu.”

Avec son humilité et sa détermination, Aissatou Bolaro Baldé incarne la promesse d’une jeunesse guinéenne résolument tournée vers l’excellence.