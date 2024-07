Auteur d’une saison monstrueuse en Bundesliga (28 buts), Serhou Guirassy a changé de club et de dimension. Mais avant de rejoindre le BVB Dortmund, l’international guinéen a tenu à faire ses adieux à Stuttgart, le club qui l’a fait connaître de tout l’Europe.

C’est officiel, Guirassy est un joueur de Dortmund. Un contrat de quatre ans avec le Borussia Dortmund et un rôle important chez les jaunes, est logiquement la suite de son aventure en Allemagne. Mais avant de commencer sa nouvelle aventure, l’attaquant guinéen a tenu à rendre homme à son ancien club sur ses différents canaux de communication.

Chers supporters de Stuttgart,

C’est avec une profonde émotion que j’écris ce message d’adieu. Ma décision de quitter le club a probablement été la plus difficile de toute ma carrière, car Stuttgart et vous, les fans, occupez une place particulière dans mon cœur.

Depuis mon arrivée, j’ai été accueilli avec une chaleur et un soutien incroyables. Vos chants, votre passion et votre dévouement m’ont toujours inspiré à donner le meilleur de moi-même sur le terrain. Ensemble, nous avons vécu des moments inoubliables, des victoires mémorables et des défis surmontés comme cette incroyable qualification de Ligue des champions avec courage et détermination. Cette saison, j’ai eu la chance de battre le record du plus grand nombre de buts marqués en une seule saison dans l’histoire de Stuttgart, et je dois cet exploit au soutien et au dévouement incroyables de toutes les personnes impliquées dans le club.

Je tiens à remercier chacun d’entre vous pour votre soutien indéfectible, non seulement envers moi mais aussi envers toute l’équipe. Votre amour pour le club est ce qui rend Stuttgart si unique et spécial.

J’en profite également pour remercier toutes les personnes qui travaillent sans relâche en coulisses et contribuent immensément au succès du club. Aux entraîneurs, au staff médical, aux préparateurs physiques, aux responsables du matériel, aux administrateurs et à tous les collaborateurs du club : votre dévouement et votre travail acharné ne passent pas inaperçus. Vous êtes la colonne vertébrale de ce club, et sans vous, rien de ce que nous avons réalisé sur le terrain ne serait possible.

Je suivrai vos matchs avec la même passion, et j’espère que nos chemins se croiseront à nouveau à l’avenir.

Merci pour tout.

Avec tout mon respect et ma gratitude.

Serhou Guirassy.