Dans un communiqué publié ce mercredi 18 juin 2025, le ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation (MEPU-A) alerte sur l’existence de groupes WhatsApp mis en place dans le but d’orchestrer des fraudes massives aux examens du BEPC et du Baccalauréat.

Malgré les campagnes de sensibilisation menées ces dernières semaines, le ministère constate avec inquiétude la prolifération de ces réseaux clandestins, qui sollicitent les candidats en leur proposant un accès aux contenus frauduleux moyennant une contrepartie financière.

« Le Ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation constate avec regret qu’en dépit des multiples sensibilisations et appels à la retenue et au sens de responsabilité, en vue de la tenue d’examens apaisés et transparents pour la session 2025, des groupes WhatsApp se mettent en place et invitent les candidats au BEPC et au Baccalauréat à les rejoindre moyennant le paiement d’une somme d’argent », déplore le communiqué. Ces initiatives ont, selon le MEPU-A, un objectif clair : « l’organisation de la fraude à grande échelle lors du déroulement des différentes épreuves. »

Face à cette situation, le ministère annonce avoir pris des mesures concrètes, en collaboration avec les services compétents, pour identifier et neutraliser les instigateurs de ces manœuvres frauduleuses. Il met également en garde tous les organisateurs et membres de ces réseaux, et appelle à une vigilance collective.

« Des dispositions sont déjà prises avec les services compétents pour traquer les fauteurs de troubles et les mettre hors d’état de nuire », prévient le MEPU-A, qui réaffirme par ailleurs son engagement à promouvoir le mérite et à renforcer la qualité du système éducatif national.