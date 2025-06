Au lendemain de la rencontre entre les présidents Alassane Ouattara et Mamadi Doumbouya à Abidjan, la déclaration du chef d’État ivoirien appelant à l’apaisement en Guinée continue de susciter des réactions. Contacté par Guinée360, Alseny Farinta Camara, cadre du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), a salué la sortie du président ivoirien, tout en exhortant les autorités guinéennes à accorder une attention particulière à ces recommandations.

Bien que dissous par les autorités de la transition, le FNDC reste mobilisé sur les questions liées à la gouvernance et au retour à l’ordre constitutionnel. Pour Farinta Camara, cette visite du président guinéen en terre ivoirienne dépasse les considérations économiques affichées.

“Le président guinéen s’est déplacé pour renforcer la coopération économique avec la Côte d’Ivoire n’était que de façade. Car, il y a bien eu des discussions intéressantes sur la situation sociopolitique en Guinée”, affirme-t-il.

L’activiste rappelle par ailleurs que, depuis le coup d’État du 5 septembre 2021, la Côte d’Ivoire s’est montrée réticente à reconnaître les autorités issues de la transition en Guinée, malgré plusieurs efforts diplomatiques. Selon lui, le message de Ouattara s’inscrit dans une dynamique de stabilité régionale.

“Le fait que le président Alassane Ouattara exhorte son homologue guinéen à favoriser l’apaisement dans le cadre du rétablissement de l’ordre constitutionnel et institutionnel est légitime pour la sous-région déjà fragilisée par l’insécurité grandissante”, soutient-il.

Farinta Camara appelle ainsi le général Doumbouya à faire preuve de discernement et d’ouverture face aux recommandations du président ivoirien. “Je pense qu’il est important pour le président Doumbouya d’avoir une oreille attentive aux inquiétudes du président Alassane Ouattara, en sa qualité de doyen des chefs d’État de l’Afrique de l’Ouest”, insiste-t-il.

Estimant que la Guinée traverse un tournant décisif de son histoire politique, il exhorte les dirigeants actuels à poser des actes forts pour rassurer la population. “Il doit rassurer les Guinéens qu’il ne sera pas candidat aux prochaines échéances électorales, tout en libérant les otages politiques”, déclare-t-il. Et de conclure : “La place des militaires, c’est dans les casernes et aux frontières.”

Pour le responsable du FNDC, cette rencontre entre Doumbouya et Ouattara constitue un signal diplomatique fort et ouvre, selon lui, une nouvelle page dans les relations entre Conakry et Abidjan.