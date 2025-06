Lors d’une table ronde organisée ce mercredi 18 juin 2025 par le ministère de l’Énergie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures, le Premier ministre Bah Oury a réaffirmé l’engagement du gouvernement à réduire la dépendance énergétique de la Guinée. Pour ce faire, il mise sur un développement accru des énergies renouvelables, en particulier le solaire.

Face aux enjeux actuels, le chef du gouvernement a souligné l’urgence d’un changement de cap : « Les autres aspects par lesquels nous avons produit notre énergie jusqu’à présent ont accru notre dépendance vis-à-vis de l’extérieur. C’est pour cela, depuis ces deux dernières années principalement, que nous avons opté pour le développement des énergies durables, notamment l’énergie solaire », a-t-il déclaré.

Bah Oury a par ailleurs annoncé une ambition forte : atteindre une production de 1,3 gigawatts d’énergie solaire d’ici 2026. Cet objectif vise à couvrir les besoins domestiques tout en soutenant l’industrialisation du pays, notamment la transformation locale des ressources minières.

« L’objectif, c’est d’avoir une production issue de l’énergie solaire de l’ordre de 1,3 gigawatts, qui permettrait de pouvoir satisfaire la demande domestique de la manière la plus satisfaisante possible. Mais de l’autre côté, la nécessité d’assurer la transformation de nos produits miniers sur place exige une capacité beaucoup plus importante », a-t-il souligné.

Le Premier ministre a également mis en lumière les freins économiques à l’installation d’infrastructures industrielles, comme les raffineries d’alumine, en raison du coût élevé de l’énergie.

« Les compagnies minières nous disent que c’est bien, nous voulons bien transformer vos produits bauxites et autres sur place, mais le coût de l’énergie est tel que c’est réhabilitatif. Et comme ils ne font pas des investissements pour simplement faire plaisir à quelqu’un, c’est pour qu’il y ait une rentabilité, on se retrouve dans une certaine posture relativement inconfortable. C’est la raison pour laquelle nous sollicitons, nous accélérons l’utilisation de d’autres types de production d’énergie moins coûteuses, susceptibles de nous permettre d’avoir la capacité énergétique suffisante pour avoir les raffineries, d’alumines par exemple, et l’objectif c’est d’avoir des raffineries pour les sous-produits de la transformation de la bauxite jusqu’à l’aluminium », a-t-il expliqué.

Enfin, le chef du gouvernement a réaffirmé la volonté stratégique de faire de la bauxite un moteur de développement économique national, à l’image du pétrole pour l’Arabie saoudite. Il n’a pas exclu de potentielles découvertes pétrolières régionales.

« L’objectif stratégique est de faire de la bauxite ce que le pétrole est pour l’Arabie Saoudite. Et ceci c’est une donnée majeure stratégique. Grâce à Dieu, nous avons enregistré avec beaucoup de bonheur que des pays proches, frères, de la Mauritanie en passant par le Sénégal jusqu’aux confins de la Guinée-Bissau, il a été découvert des nappes de pétrole et nous appartenons à la même ère géosismique ou sédimentaire qui permettrait que nous développions aussi les forages », a-t-il conclu.