C’est un Fodé Mohamed Soumah apparemment “très déçu” qui a réagi ce vendredi 18 juin 2021, aux propos du président Alpha Condé tenus mercredi dernier à Boké.

Parti inaugurer une infrastructure de chemin de fer réalisée par une entreprise minière de la place, le Chef de l’État a promis que dans quelques années, son pays va résoudre définitivement ses problèmes liés à l’autosuffisance alimentaire. Pour le président du Parti GeCi (Génération Citoyenne), le discours du président de la République, c’est du déjà vu. Il soutient qu’Alpha Condé doit mettre fin à ses promesses de trop.

«Mais ça fait onze (11) ans que nous avons le même président. Qu’est-ce qui a été fait pendant toutes ces années, pour que la projection nous envoie encore dans deux ou trois ans ? Je crois qu’il faut toujours s’appuyer sur le bilan, pour tenir d’autres promesses», propose le député, au président de la République.

Dans le même discours tenu à Boké, et à chaque sortie médiatique d’ailleurs, Alpha Condé a toujours accusé l’opposition de l’empêcher de gouverner. Un argument qui ne tient pas la route, de l’avis du leader de la GeCi. Fodé Mohamed Soumah enseigne que dans toutes les démocraties du monde, l’opposition existe.

Mais, poursuit le parlementaire, cela n’a jamais empêché un président de dérouler son programme de gouvernance.

«L’oppisition, c’est la respiration démocratique d’un pays, si non on est dans une dictature. La contradiction et l’alternance, ce sont des choses que les autres ont intégré et on dépasser depuis longtemps. Mais personne ne peut empêcher un président qui veut travailler d’obtenir des résultats. Mais ça commence par pacifier le climat, par la justice sociale et ça passe par un partage équitable des richesses», a longuement développé l’opposant.

«Prenez la côte d’Ivoire, malgré les trois mille morts et avec tout ce qui s’est passé, l’ex-président Laurent Gbagbo est rentré. Regardez les éléctions au Bénin, le président a fait appel à des compétences, qu’elles soient de l’opposition ou de n’importe quelle ethnie. C’est de ça qu’il s’agit et c’est ce que nous voulons que le président Alpha Condé réalise», a-t-il dit, au président.