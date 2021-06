Cinq signataires ont indiqué ce vendredi, à travers une déclaration, leur désolidarisation au secrétaire général du Syndical libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG).

Dans cette note, Oumar Tounkara, Lambert Théa, Mohamed Bangoura, Mamadou Aliou Sall et Dantary Barry, ont désapprouvé ce qu’ils appellent “décision unilatérale”, suite au départ d’Aboubacar Soumah de l’USTG, pour la Confédération syndicale guinéenne.

«Le bureau exécutif national du SLECG invite l’ensemble des enseignants de Guinée à être fidèle à l’esprit et à la philosophie du Slecg et de l’Ustg à savoir : la défense des intérêts matériels, moraux, financière de tous les membres sur les questions relatives à l’emploi, la liberté syndicale. Le SLECG en tant que membre fondateur de l’USTG reste et demeure attaché aux valeurs et idéaux de la grande centrale USTG», expriment-ils.

L’USTG a été pour ces cadres du bureau exécutif national du SLECG, comme un soutien constant et permanent pendant “les moments de lutte pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants dans le paiement des 40% avec effet rétroactif, le dégel des salaires, la libération des camarades détenus à la maison centrale et l’obtention des primes d’incitation”, ont-ils fait savoir.