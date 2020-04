Lutte contre le Covid-19: la Chine fait un don de matériels sanitaires à la Guinée

La ministre de la Coopération internationale et de l’intégration africaine, Dr Diene Keita a réceptionné à l’aéroport de Conakry, ce samedi 18 avril 2020, un don des matériels sanitaires offerts par la Chine en collaboration avec l’Union africaine, l’OMS et le PAM.

Le don est composé de 1800 paquets de masque de protection médicale N95, 10 mille paquets de masque chirurgical, 2000 paquets de combinaison de protection médicale, 500 paquets de pistolet thermomètre. Ainsi que 2000 paires de lunettes de protection, 10 mille paires de gants jetables d’examen médical et 10 mille paires de surchassures jetables médicaux.

Selon l’ambassadeur de Chine en Guinée, SE. M. Huang Wei, cette dotation témoigne de la coopération et de la solidarité entre les deux pays. “Avec plus de 400 cas recensés, la situation est de plus en plus inquiétante en Guinée. En tant que bon ami et frère, la Chine, comme ce qu’elle avait fait à l’époque de l’épidémie Ebola, fait preuve de solidarité à l’égard de son pays ami, la Guinée”.

Après la réception du don, la ministre de la Coopération internationale et de l’intégration africaine a remercié la chine qui, selon elle, une fois de plus se montre solidaire à la Guinée face à cette pandémie du Covid-19. “Je suis très heureuse ce matin de réceptionner les dons des matériels du gouvernement chinois. Merci à la Chine qui soutient son pays ami et frère, la Guinée, en ce moment difficile. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ce don des matériels au profit du ministère de la Santé afin de combattre le Covid-19”, a déclaré Dr Diene Kéita.

Avec 477 cas dont 38 guéris et 3 décès, à la date du vendredi 17 avril, la pandémie n’a pas encore atteint son pic en Guinée. C’est pourquoi, la ministre de la Cooperation a exhorté la population ainsi que tous les responsables en charge de la coordination d’assurer leur rôle pour que ce don soit utilisé à bon escient afin que chaque guinéen soit protégé.

Pour sa part, le coordonateur résident des activités opérationnelles du Système des Nations unies en Guinée a souligné que cette dotation est destinée à renforcer, en particulier, les capacités de dépistage de laboratoire.

Par rapport à l’impact socioéconomique de cette pandémie qui se fait également sentir en Afrique, M. Georges Alfred Ki-Zerbo a annoncé que “des mesures fortes” sont envisagées par les gouvernements et par l’Union africaine pour atténuer l’impact sanitaire, mais aussi social et économique du Covid-19 sur le continent.

A en croire, le ministre de la Santé, le colonel Remy Lamah, “ce don arrive à un moment où le besoin se faisait sentir. Car, il est question de protéger le personnel soignant de Conakry et de l’intérieur du pays. Une clé de répartition sera faite pour le dispatching au niveau de toutes les structures sanitaires pour que la lutte contre la propagation du Covid-19 se mène de façon plus protégée et plus rassurée”.

L’acheminement du matériel à Conakry a été assuré par le Programme Alimentaire Mondial (Pam).

Il y a 15 jours, le milliardaire chinois, Jack Ma, avait offert également des matériels sanitaires à plusieurs pays africains notamment la Guinée où une deuxième partie de ce don du fondateur d’Alibaba est attendu ce dimanche à Conakry.