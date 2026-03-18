Au lendemain de l’invalidation de la victoire du Sénégal face au Maroc, les réactions se multiplient sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo publiée sur les canaux officiels de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe a pris la parole pour commenter cette décision et défendre l’intégrité de l’instance dirigeante du football africain.

D’entrée, le président de la CAF est revenu sur la décision rendue par la Commission d’appel, tout en regrettant les incidents survenus le 18 janvier dernier lors de la finale de la 35e édition de la CAN.

« J’ai été informé de la décision de la Commission d’appel de la CAF concernant le recours du Maroc relatif à la finale de la TotalEnergies CAF CAN Maroc 2025. J’ai également exprimé ma profonde déception face aux incidents survenus lors de cette rencontre. […] L’élément le plus préoccupant est que ces événements compromettent les efforts considérables déployés par la CAF, depuis de nombreuses années, pour garantir l’intégrité, le respect, l’éthique, la bonne gouvernance ainsi que la crédibilité des résultats de nos matches », a-t-il déclaré.

Dans son intervention, Patrice Motsepe a également commenté le verdict, insistant sur le respect dû aux décisions des instances judiciaires de la CAF.

« L’indépendance se reflète dans les décisions prises par nos organes. La Commission de discipline a rendu une décision, et la Commission d’appel a adopté une position différente », a-t-il souligné.

Le dirigeant sud-africain a tenu à réaffirmer l’indépendance du processus, répondant ainsi aux soupçons de favoritisme, voire de corruption :« Nous nous imposons des standards très élevés. Il est essentiel que les supporters, dans chacun des 54 pays africains, considèrent — selon leur propre jugement — les décisions de nos instances comme justes, intègres et impartiales. Il en va de même pour nos arbitres, nos opérateurs VAR et nos commissaires de match. Les décisions doivent refléter une impartialité et une indépendance absolues », a-t-il ajouté.

La CAF prête à se conformer au TAS

Patrice Motsepe a également évoqué la possibilité d’un recours du Sénégal :

« J’ai été informé que le Sénégal envisage de faire appel, ce qui est très important. Chacune des 54 associations membres a le droit d’exercer les recours nécessaires pour défendre ses intérêts, non seulement au niveau de la CAF, mais aussi devant la plus haute juridiction sportive, le Tribunal arbitral du sport (TAS) », a-t-il affirmé.

Il a conclu en assurant que la CAF se conformera à toute décision rendue par le TAS : « Nous respecterons la décision qui sera prise au plus haut niveau. Un principe fondamental est qu’aucun pays africain ne sera traité de manière plus favorable qu’un autre. »

Par ailleurs, la Fédération sénégalaise de football a annoncé la tenue d’un point de presse à 13h GMT. De nouvelles déclarations sont donc attendues côté sénégalais dans ce feuilleton qui est encore loin de connaître son épilogue.