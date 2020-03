Coronavirus en Guinée, Faya Milimouno aux Guinéens: « Prenez soin de vous.»

La propagation de la pendemie Coronavirus à travers le monde inquiéte le leader du parti Bloc Libéral (BL). Invité dans l’émission l’actu au scanner de la radio City FM ce mercredi 18 mars 2020, Faya Milimouno, invite les populations guinéennes à prendre des mesures eux-mêmes, pour se protéger du Coronavirus.

L’opposant dénonce par ailleurs, la banalisation de cette maladie par les autorités guinéennes. Car selon lui, c’est la vie des Guinéens qui est en danger.

«La Guinée est exposée aujourd’hui. Les Guinéens doivent prendre très au sérieux ce qui leur est en train d’être dit par les leaders sérieux à travers le monde. En tout cas , les Guinéens, ne comptez pas sur une autorité qui prendra des mesures pour vous protéger».

D’ailleurs estime le président du BL, la Guinée n’est pas prête à vaincre le Coronavirus, comparativement à ce que les autres pays du monde font.

«On voit ce que le président français a prit comme mesure, d’abord repousser la date du second tour des élections municipales, la fermeture des écoles, la fermeture des universités et tous les centres de jeux sont fermés. Alors, en Guinée, on rentre comme on sort. Je viens de rentrer d’Abuja, aucune mesure n’est disponible à l’aéroport.» regrette t-il

Faya Milimouno, ne comprend pas qu’Alpha Condé, «assoiffé du pouvoir», maintient l’organisation du double scrutin, alors que le pays fait face au Covid 19.

«C’est une irresponsabilité pure et simple ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays. Si non on aurait pu dire aux enfants de rester à la maison, les universités soient fermées ne serait-ce que pour deux, trois ou quatre semaines même. C’est pourquoi je m’adresse encore une fois aux Guinéens. Prenez soin de vous.»