Dans le cadre de l’immersion gouvernementale, le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, Alpha Bacar Barry, s’est rendu à Kankan pour visiter le Centre de Recherche et de Vulgarisation de l’Aulacodiculture, désormais rattaché à l’Institut de Recherche en Biologie Appliquée de Guinée (IRBAG).

Ce centre joue un rôle stratégique dans la sécurité alimentaire et la préservation de l’environnement, tout en offrant une source de revenus stable aux populations locales. En diversifiant les protéines disponibles, l’aulacodiculture réduit la pression sur les ressources animales traditionnelles et favorise une alimentation plus accessible et équilibrée.

Le ministre a particulièrement salué une gestion innovante des déchets organiques issus de l’élevage d’aulacodes. Ces résidus, transformés en fertilisants naturels, sont mis à disposition des groupements de femmes agricoles, améliorant ainsi la fertilité des sols et boostant les rendements. Une démarche qui renforce l’autonomisation économique des femmes et s’inscrit dans une dynamique de développement durable et inclusif.

Réaffirmant l’engagement du gouvernement en faveur de la recherche appliquée et de l’innovation, Alpha Bacar Barry a souligné que des initiatives comme celle-ci sont essentielles pour bâtir une Guinée résiliente et prospère.