Dans une note publiée ce mardi 18 février 2025, le Barreau de Guinée a annoncé la radiation de Me Modibo Camara, avocat à la Cour et membre de l’Ordre. Il est accusé d’escroquerie à la suite d’une plainte déposée par un citoyen.

Dans sa décision, le Conseil de l’Ordre des avocats, statuant en matière disciplinaire après délibération en audience non publique et contradictoire, a constaté des manquements graves constituant des fautes disciplinaires avérées de la part de l’avocat.

Le Conseil a prononcé sa radiation, assortie de plusieurs mesures, soulignant qu’à compter de la notification de la présente décision, Me Modibo Camara doit s’abstenir d’exercer sa profession.

Le Conseil a également ordonné le retrait de sa carte professionnelle, ainsi que l’affichage de l’arrêté dans ses locaux, et sa notification au parquet général près la Cour d’appel de Conakry, ainsi qu’à toutes les juridictions du pays.

La victime, Moussa Camara, âgé de 72 ans, a déposé une plainte le 31 décembre 2024 contre Me Modibo Camara, avocat à la Cour. Suivant un courrier du parquet de la Cour d’appel, à la même date, le procureur près le Tribunal de première instance de Dixinn a transmis la plainte du plaignant pour information au bâtonnier de l’Ordre des avocats de Guinée.

Celui-ci a ainsi organisé une audience disciplinaire qui a conduit à la radiation de Me Camara, en application des articles 68, 103, 105, 110, alinéas 1 et 2, et 113 de la loi 014 portant réorganisation de la profession d’avocat en République de Guinée.