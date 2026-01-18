Dans les régions du Soudan déjà frappées par la famine ou exposées à un risque imminent, le Programme alimentaire mondial (PAM) apporte actuellement une assistance vitale à près de 1,8 million de personnes chaque mois. Mais l’agence onusienne met en garde : sans un financement urgent, ses stocks alimentaires s’épuiseront, exposant des millions de personnes à une privation d’aide essentielle.

La situation nutritionnelle demeure particulièrement préoccupante. Selon le PAM, 3,7 millions d’enfants et de femmes enceintes ou allaitantes souffrent de malnutrition. Des enquêtes récentes révèlent des niveaux records de malnutrition dans certaines localités de l’État du Darfour du Nord, où plus de la moitié des jeunes enfants sont mal nourris. « Mille jours de conflit, c’est mille jours de trop. Chaque jour où les combats se poursuivent, les familles sombrent davantage dans la faim et les communautés sont poussées encore plus loin vers le précipice », a déclaré Ross Smith, responsable du PAM.

Depuis le déclenchement de la guerre civile en avril 2023, l’agence a fourni une aide alimentaire d’urgence, des transferts en espèces et un soutien nutritionnel à plus de 10 millions de personnes vulnérables à travers le pays. Elle continue d’assister environ quatre millions de personnes chaque mois, y compris dans des zones longtemps difficiles d’accès au Darfour, au Kordofan, ainsi que dans les États de Khartoum et d’Al Jazira.

Au cours des six derniers mois, près de 1,8 million de personnes vivant dans des zones en situation de famine ou àrisque ont bénéficié d’une aide régulière, permettant de faire reculer la faim dans neuf localités. Des avancées ponctuelles, comme l’acheminement en octobre d’un convoi humanitaire conjoint des Nations Unies à Kadugli, capitale du Kordofan du Sud, ont offert une brève opportunité de soutenir des populations coupées de toute assistance depuis des mois.

Toutefois, ces progrès restent fragiles. « Ces acquis durement obtenus risquent aujourd’hui d’être réduits à néant », a averti Ross Smith, soulignant que le PAM peut « inverser la tendance et empêcher la famine de s’étendre davantage » uniquement si les ressources financières nécessaires sont mobilisées. « Nous disposons d’équipes sur le terrain et avons les moyens d’intensifier nos efforts et de sauver davantage de vies, si les fonds le permettent », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, a entamé une visite de cinq jours au Soudan. Il doit rencontrer les autorités à Port-Soudan, des représentants de la société civile et l’équipe de pays des Nations Unies.

Sa mission prévoit également des déplacements dans l’État du Nord, notamment sur le site de rassemblement d’Al Afad, ainsi que des échanges avec des personnes déplacées par le conflit au Darfour et au Kordofan et avec des partenaires humanitaires.