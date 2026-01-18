Le président Mamadi Doumbouya a prêté serment ce samedi 17 janvier 2026, marquant officiellement le début de son mandat à la tête de la 5e République. Dans son discours d’investiture, le chef de l’État a renouvelé son appel à l’unité nationale, tendant la main à l’ensemble de la classe politique.

Cette démarche a été saluée par Abdoulaye Kourouma, candidat malheureux à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025 et leader du RRD. Réagissant à l’allocution présidentielle, il a mis en avant la maturité du peuple guinéen ainsi que la nécessité d’un engagement collectif en faveur de la stabilité et du développement du pays.

« Il faut saluer la mobilisation, l’organisation et la maturité du peuple de Guinée. Chaque Guinéen doit accompagner le Président de la République et accepter la main tendue qu’il propose », a déclaré Abdoulaye Kourouma.

L’homme politique a également insisté sur l’importance accordée par le chef de l’État aux femmes et aux jeunes, un axe central du nouveau mandat. Selon lui, ce choix reflète une réalité sociale incontestable. « En Guinée, les femmes jouent aujourd’hui un rôle déterminant. On les retrouve sur les marchés, dans les plantations, dans les champs, partout dans le pays. Dédier ce mandat aux femmes et à la jeunesse est donc un choix logique et porteur », a-t-il souligné.

Pour Abdoulaye Kourouma, l’heure est désormais à la responsabilité et au dépassement des clivages politiques. « Une page de la transition est en train d’être tournée. Nous devons œuvrer ensemble pour la stabilité et le développement de notre pays », a-t-il affirmé, se disant prêt, avec son parti, à travailler avec les nouvelles autorités « pour la République et pour la Guinée ».

Concluant son propos sur un appel à l’unité nationale, il a rappelé que « rien ne compte plus que la Guinée », invitant l’ensemble des acteurs politiques et sociaux à placer l’intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute considération partisane.