À l’occasion de l’investiture de Mamadi Doumbouya, marquant l’entrée officielle de la Guinée dans la 5e République, l’ancien candidat à la présidentielle Abdoulaye Kourouma appelle la classe politique à répondre favorablement à l’appel à l’unité lancé par le chef de l’État.

Le président de la République, Mamadi Doumbouya, a prêté serment ce samedi 17 janvier 2026, ouvrant formellement son mandat à la tête de la 5e République. Dans son discours d’investiture, le chef de l’État a réitéré son engagement en faveur de l’unité nationale, tendant la main à l’ensemble des acteurs politiques et sociaux du pays.

Un message accueilli favorablement par Abdoulaye Kourouma, leader du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement (RRD) et candidat malheureux à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025.

Réagissant à l’allocution présidentielle, l’homme politique a salué le déroulement du processus et appelé à un sursaut collectif pour accompagner le nouveau président. « Il faut saluer la mobilisation, l’organisation et la maturité du peuple de Guinée. Chaque Guinéen doit accompagner le Président de la République et accepter la main tendue qu’il propose », a déclaré Abdoulaye Kourouma.

Le président du RRD a également mis en avant l’accent particulier mis par Mamadi Doumbouya sur les femmes et les jeunes, qu’il considère comme un choix en phase avec les réalités du pays. « En Guinée, les femmes jouent aujourd’hui un rôle déterminant. On les retrouve sur les marchés, dans les plantations, dans les champs, partout dans le pays. Dédier ce mandat aux femmes et à la jeunesse est donc un choix logique et porteur », a-t-il souligné.

Pour Abdoulaye Kourouma, le contexte actuel impose responsabilité et dépassement des clivages politiques. « Une page de la transition est en train d’être tournée. Nous devons œuvrer ensemble pour la stabilité et le développement de notre pays », a-t-il affirmé, se disant disposé, avec sa formation politique, à collaborer avec les nouvelles autorités « pour la République et pour la Guinée ».

Par ailleurs, Kourouma a lancé un appel appuyé à l’unité nationale, rappelant que « rien ne compte plus que la Guinée », et invitant l’ensemble des forces politiques et sociales à placer l’intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute considération partisane.