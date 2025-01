COMMUNIQUE DE PRESSE

59ᵉ Journée mondiale des communications sociales : « Partager avec douceur l’espérance »

La commission diocésaine des communications sociales est heureuse d’annoncer la célébration de la 59ᵉ Journée mondiale des communications sociales, qui se tiendra les 24, 25 et 26 janvier 2024 à Conakry. Placé sous le thème « Partager avec douceur l’espérance », cette commémoration offrira un espace de réflexion et d’échange sur les défis et opportunités des médias dans notre société contemporaine dans le contexte de l’année jubilaire 2025.

Le Pape François invite les médias à une communication empreinte de douceur, de respect et de bienveillance, loin de l’agressivité qui domine souvent les médias et les réseaux sociaux. Il rappelle que la véritable espérance chrétienne, incarnée par le Christ, se manifeste dans des paroles et des gestes qui témoignent de l’amour et de la paix. La communication doit être un moyen de rendre visible l’espérance chrétienne, en étant un témoignage vivant et authentique de l’amour de Dieu.

La Journée mondiale des communications sociales, instituée par le Concile Vatican II à travers le décret Inter Mirifica (1963), vise à : i) Promouvoir une communication éthique : Encourager une utilisation responsable des médias pour servir la vérité, la justice et le bien commun. ii) Évangéliser par les médias : Exploiter les outils modernes pour transmettre les enseignements de l’Église ; iii) Former les fidèles : Sensibiliser aux enjeux contemporains tels que la désinformation et les défis des réseaux sociaux.

Le programme de ces trois jours d’activités se décline comme suit :

Vendredi 24 janvier :

Présentation du Jubilé 2025 et ses implications spirituelles à l’archevêché de Conakry

Discussion thématique : Vision de l’Église sur les communications sociales et rôle des communicateurs catholiques

Parcours du pèlerin de l’espérance à la Cathédrale Sainte Marie

– Samedi 25 janvier 2024 :

Forum sur les communications sociales : Analyse des enjeux contemporains des médias.

– Dimanche 26 janvier 2024

9h 00 : Messe solennelle de clôture à la paroisse Saint-Étienne de Yimbaya

Photo de famille

La commission diocésaine des communications sociales invite les professionnels des médias, communicateurs paroissiaux, fidèles chrétiens et membres de la société civile à participer à cet événement exceptionnel qui allie réflexion, foi et engagement social.

————————————————————————————————————————–

Contact presse :

– Président de la commission diocésaine des communications sociales, Père Pierre Baba Mansaré.

– Téléphone : +224 620 55 50 21

– Email : mansarep@gmail.com

TAGS : Commission diocésaine des communications sociales, Radio voix de la paix, la voix de l’évangile, UCAP-GUINEE.