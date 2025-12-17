À moins de deux semaines de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, le Haut commandement de la Gendarmerie nationale a fait le point sur les dispositifs sécuritaires mis en place pour garantir le bon déroulement du scrutin.

Dans un communiqué, le général Balla Samoura indique que depuis le référendum constitutionnel du 21 septembre 2025, le Poste de commandement opérationnel de sécurité intérieure (PCO-SI), ainsi que ses démembrements aux niveaux régional, préfectoral, communal et sous-préfectoral, sont pleinement mobilisés pour assurer la sécurisation du processus électoral.

Selon le Haut commandement, les enseignements tirés de ce référendum ont permis de renforcer les mesures déjà en vigueur. « Les enseignements tirés de ce référendum ont permis de renforcer les mesures de sécurité en place. À ce jour, les opérations de sécurisation des activités de la Direction générale des élections (DGE), de ses démembrements, ainsi que celles des candidats, se déroulent sans aucune difficulté majeure sur l’ensemble du territoire national », précise le communiqué.

La Gendarmerie nationale rassure par ailleurs la population que « toutes les mesures sécuritaires nécessaires sont mises en œuvre pour garantir à chaque citoyen la possibilité d’exercer son droit de vote dans un environnement paisible et transparent ».

Le général Balla Samoura a enfin salué le sens élevé du devoir civique et la discipline républicaine observés chez les citoyens depuis le début de la campagne électorale. Il les invite à préserver cet esprit, à respecter les lois de la République et à coopérer avec l’ensemble des acteurs impliqués dans la gestion et la conduite du processus électoral.