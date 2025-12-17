Depuis plusieurs semaines, de nombreux citoyens de Conakry se plaignent de symptômes de la grippe. Fièvre, toux, fatigue intense et maux de tête sont régulièrement rapportés dans la capitale. Cette situation suscite de plus en plus d’inquiétude au sein de la population, d’autant plus qu’aucune communication officielle n’a encore été faite par les autorités sanitaires guinéennes ni par l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS).

Cette inquiétude intervient dans un contexte mondial marqué par l’alerte lancée récemment par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). L’institution onusienne a annoncé la propagation rapide d’un nouveau variant du virus de la grippe type A (H3N2), détecté pour la première fois en Australie avant de se répandre dans plus de 30 pays.

Même si l’OMS précise que ce nouveau variant ne semble pas provoquer des formes plus graves de la maladie, sa diffusion rapide coïncide avec une hausse des infections respiratoires observées dans plusieurs régions du monde.

Une situation qui amène de nombreux Guinéens à s’interroger sur la nature réelle de la grippe actuellement en circulation dans le pays. « Rhume, maux de tête, nausées, manque d’appétit, fatigue intense, gorge sèche, perte de voix : C’est quoi cette maladie encore? », demande cet habitant de Conakry. Sur les réseaux sociaux et dans les discussions quotidiennes, les interrogations se multiplient, alimentées par l’absence d’informations officielles.

Pour le moment aucun lien n’a été établi entre les cas signalés en Guinée et le nouveau variant évoqué par l’OMS. L’organisation internationale rappelle toutefois que les virus grippaux évoluent régulièrement et que la vaccination reste le moyen le plus efficace pour prévenir les formes graves et les hospitalisations, en particulier chez les personnes vulnérables.

L’OMS appelle également les pays à renforcer la surveillance épidémiologique, les capacités de diagnostic auprès du public, surtout à l’approche des fêtes de fin d’année, période propice à la propagation des virus.

En Guinée, face à la recrudescence des symptômes grippaux et aux inquiétudes de la population, de nombreux citoyens attendent désormais une prise de parole des autorités sanitaires afin de clarifier la situation, rassurer les populations et, si nécessaire, renforcer les mesures de prévention.

En attendant, les professionnels de santé recommandent les gestes de base : se laver régulièrement les mains, éviter les contacts rapprochés en cas de symptômes, porter un masque si nécessaire et consulter un centre de santé en cas de complications.