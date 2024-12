Au lendemain du verdict final de la cérémonie des CAF Awards 2024, l’international guinéen, Sehrou Guirassy a réagi après son échec pour le prix du meilleur joueur africain de l’année. Une réaction dans laquelle, l’attaquant du syli national a exprimé sa reconnaissance à l’endroit de ses compatriotes guinéens à travers un post sur son compte X ce mardi.

« Chers frères et sœurs,

Même si le Ballon d’Or africain ne m’a pas été décerné cette année, cela n’enlève en rien la fierté que je ressens d’avoir porté haut les couleurs de notre chère Guinée. Je tiens avant tout à vous remercier, famille, coéquipiers, coachs, amis, vous, mon peuple, pour votre soutien sans faille et votre confiance

Votre amour, votre force et votre solidarité me portent chaque jour. Je suis convaincu que cette unité et cette fraternité doivent être préservées et entretenues, en toutes circonstances. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses.

Ce n’est que le début. Je continuerai à donner le meilleur de moi-même, pour vous, pour notre pays, et pour inspirer tous les jeunes Guinéens qui rêvent grand.

Merci encore pour tout »