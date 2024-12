Après deux ans passés à la tête de l’Office Guinéen de Publicité (OGP), Mandian Sidibé a été limogé le 14 décembre dernier pour mauvaise gestion. Ibrahima Balaya Diallo, acteur de la société civile et porte-parole du Forum des Forces Sociales de Guinée, appelle à des poursuites judiciaires contre lui.

Mandian Sidibé a été démis de ses fonctions à la suite d’une grogne des travailleurs de l’OGP, qui réclamaient six mois d’arriérés de salaire. Pour Balaya, cette situation met en lumière l’incompétence de l’ex-directeur général de l’OGP.

« Il n’a ni la capacité, ni les compétences, même s’il est journaliste, mais cela n’a absolument rien à voir. Ce n’est pas un manager, ce n’est pas un gestionnaire. La preuve : six mois sans salaire. Il doit justifier sa gestion, car on ne peut pas diriger l’OGP et ne pas être capable de générer des fonds pour payer les salaires des travailleurs », déplore-t-il, tout en se demandant selon quels critères Mandian Sidibé a été choisi pour occuper le poste de directeur d’une régie financière aussi importante.

« Je ne comprends pas comment il a pu être désigné pour diriger l’OGP. C’est quelqu’un qui n’a aucune expérience en publicité. L’OGP est un organisme qui doit générer des revenus pour l’État, mais on a mis quelqu’un qui n’y connaît rien », insiste Balaya.