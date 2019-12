Action sociale : L’inclusion et l’autonomisation des personnes handicapées inscrites dans l’agenda du gouvernement

Après la loi portant sur la protection et la promotion des personnes handicapées, le gouvernement élabore un programme national concernant cette couche sociale. Un atelier de validation de ce programme s’est tenu lundi 16 décembre 2019 à Conakry.

Permettre aux personnes handicapées d’avoir des sources de revenus afin d’être autonomes, c’est le but que vise le gouvernement guinéen. D’où l’élaboration d’un programme national pour leur inclusion et leur autonomisation.

Dans son intervention, en marge de cette rencontre, Mme Diaby Mariama Sylla, ministre de l’Action sociale, de la promotion féminine et de l’enfance, a déclaré que ce programme élaboré ne prétend absolument pas éradiquer les maux en lien avec le handicap en Guinée. Car cela demande beaucoup plus de temps, davantage de moyens et une implication de tous.

« En revanche, poursuit-elle, à travers ce programme, nous avons la conviction de pouvoir adresser l’épineuse question de la participation effective des personnes handicapées à tous les niveaux de la vie en société, en surmontant les obstacles, notamment en matière d’éducation, de services de santé et d’emploi. Nous fondons l’espoir de pouvoir assurer graduellement l’autonomisation de dizaines de milliers au travers du renforcement de capacités et de l’appui à l’entrepreneuriat et à l’auto-emploi. »

Eloi Kouadi IV, le Représentant Résident adjoint du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), soutient que les personnes handicapées ont un rôle à jouer dans le développement du pays : « Les personnes handicapées, en tant que bénéficiaires et agents du changement, peuvent accélérer le processus vers un développement inclusif et durable et promouvoir une société résiliente pour tous, y compris dans le contexte de la réduction des risques de catastrophes et de l’action humanitaire et du développement urbain. »

Plus loin, le diplomate onusien rappelle que les efforts doivent être maintenus pour que les objectifs soient atteints : « L’élaboration de ce programme faisant suite à la promulgation de la loi portant sur la protection et la promotion des personnes handicapées par le président de la République traduit les efforts de la Guinée dans le cadre de l’autonomisation et l’inclusion des personnes handicapées. Bien que ces progrès importants soient notés, le gouvernement guinéen ainsi que les partenaires au développement doivent rester constamment en veille en vue de poursuivre sans relâche les efforts déjà entrepris afin que l’impact soit plus significatif et inclusif dans tous les milieux. »

Pour sa part, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Abdoulaye Yéro Baldé, représentant le Premier ministre à cette rencontre, a affirmé que le président Alpha Condé s’est porté garant de la réussite des personnes handicapées : « Nous rêvons d’une société guinéenne où les personnes handicapées réussissent le pari de la confiance en soi, de l’autonomie d’action et de plein épanouissement moral. Le président Alpha Condé s’est porté comme garant de ce pari. Nous n’avons plus le choix. »

Poursuivant son intervention, M. Baldé soutient que le handicap c’est dans la tête : « Le handicap, c’est d’abord dans la tête, parce qu’on peut considérer une personne qui a toutes ses capacités physiques, mais qui est handicapée à partir du moment où sa mentalité n’est pas positive, parce qu’on peut être limité par sa propre mentalité, son état d’esprit. Et donc à ce niveau-là, je voudrais inviter ceux qu’on appelle les handicapés à faire cette révolution de mentalité tout comme ces personnes qu’on pense comme nous personnes non handicapées. »