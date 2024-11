Le Syli national de Guinée s’est imposé ce samedi, 16 novembre 2024, face à la RD Congo 1-0 grâce à un tir cadré de Sehrou Guirassy dans le temps additionnel.

Malgré cette victoire, l’attaquant guinéen qui évolue à Dortmund, semble peu satisfait. “La RD Congo est l’une des meilleures équipes de l’Afrique, mais nous, on savait que ça allait se terminer par une victoire aujourd’hui même si ce n’est pas fini. On a eu quelques opportunités, on aurait pu mieux faire”, estime Guirassy Guirassy qui appelle ses coéquipiers à plus de constance.

“Il faut qu’on apprenne à être constant sur la durée, mais globalement, ça a été un très bon match”, ajoute-t-il.

Guirassy précise que son équipe avait pour ambition de gagner ce match. “On voulait absolument gagner, mais il faut savoir qu’on a pas à perdre. Je pense qu’un point, c’est mieux que zéro”, se défend l’attaquant guinéen.

L’équipe de Michel Dussuyer conserve ainsi la deuxième place du groupe H après la RD Congo avec 9 points d’avance sur la Tanzanie et l’Éthiopie.

Pour valider son ticket de qualification pour la CAN 2025 au Maroc, le Syli national devra battre la Tanzanie le 19 novembre prochain à Dar Es Salam, lors de la 6e journée des éliminatoires.