Dans le cadre du projet d’appui à la protection des enfants vulnérables (PAPEV), la CEDEAO, par le biais du Haut-commissariat des Nations unies pour les droits de l’homme (HCDH) en Guinée a offert un lot de matériels et équipements à plusieurs structures de protection des enfants.

La remise de ces matériels s’est tenue le 16 novembre 2022 au ministère de la Promotion féminine, de l’enfance et de personnes vulnérables. Ces matériels et équipements sont constitués des motos, des lits, des matelas, des jouets, des ordinateurs, des kits d’hygiène, des moustiquaires, des couvertures, des vêtements de seconde main, des kits scolaires et des chaises.

Dans son intervention, Mme Faye, représentante du Centre de la CEDEAO pour le développement du genre, a indiqué le processus de sélection des bénéficiaires des matériels : «C’est à travers un processus de sélection vigoureuse que nous sommes arrivés à la sélection de quatre centres de protection des enfants, notamment le foyer de l’espérance SOS mineurs en prison de Conakry, le centre de prise en charge intégré de Koundara, le centre de prise en charge des enfants de Siguiri et le centre de prise en charge des enfants de Labé. »

Plus loin, elle rappelle que ce don n’est pas le premier. En 2020, en pleine période de Covid-19, d’autres matériels avaient aussi été remis par son institution à la Guinée : « Cet important soutien d’une valeur de 541 900 GNF s’ajoute à un autre appui en 2020 à dix centres de protection des enfants et à 14 orphelinats en kits de protection, d’hygiène, matériel de couchage et activités de sensibilisation dans le cadre de la riposte à la Covid-19. Cet appui de la CEDEAO au gouvernement guinéen sur la protection des enfants est une riche collaboration entre elle, le bureau régional du Haut-commissariat aux droits de l’homme et de l’Agence italienne de coopération pour le développement autour du projet PAPEV menée dans dix États membres de la CEDEAO, et entièrement financé par la coopération italienne qui a bien voulu octroyer 888 000 dollars au centre de la CEDEAO pour des réformes juridiques, judiciaires en faveur de l’enfant».

La représente de l’ambassadeur de l’Italie à cette cérémonie de remise, Dr Maria Emma, a fait savoir que le but son pays c’est de donner une contribution dans les ramifications de toutes formes de pauvreté. « J’aimerais rappeler quelques données du projet PAPEV qu’on a financées avec un montant de 3 500 000 euros au Sénégal, au Niger, en Gambie, en Guinée-Bisseau, en Guinée et au Mali. Un dialogue constructif a été instauré avec les six gouvernements impliqués dans ce projet. Nous sommes en train de planifier avec le Haut-commissariat des Nations unies une deuxième phase du projet PAPEV », a-t-elle ajouté.

Le représentant régional du Haut-commissariat des droits de l’homme, Robert Kotchani, a remercié tous les partenaires à ce projet, avant d’évoquer les besoins des centres de protection des enfants : «18 centres d’accueils ont été recensés dans le pays dont 6 à Conakry pour une capacité d’accueil de 994. En outre, les conditions d’accueil et des prises en charge des enfants dans les 10 centres ne sont pas les meilleures, faute d’équipements adéquats et parfois de ressources humaines qualifiées. »

Il a demandé aux structures bénéficiaires d’utiliser judicieusement ces matériels en faveur des enfants nécessiteux : « Ce matériel vous appartient, mais il appartient également à tout enfant en situation de détresse qui viendra taper à votre porte ».

Alpha Ousmane Diallo, coordinateur de l’ONG Sabou Guinée, a indiqué que « cet appuie arrive à point nommé, c’est un sentiment de satisfaction, et on s’engage à utiliser le matériel à bon escient».

La ministre de la Promotion féminine, de l’enfance et des personnes vulnérables, Aicha Nanette Conté, après avoir remercié les donateurs pour l’accompagnement à la protection des enfants vulnérables en Guinée, a expliqué e à quoi a porté l’appui : « Cet appui fait à mon département destiné aux enfants et acteurs de protection, a porté essentiellement sur la vulgarisation des recommandations du comité de suivi des droits de l’enfant, l’analyse du cadre juridique de protection, la cartographie des centres d’accueils, l’appui aux centres d’accueils et orphelinats dans le cadre de l’atténuation des effets du Covid-19, la réintégration des enfants retournés du Sénégal, le renforcement de capacité de 250 intervenants dans le domaine de la protection, l’élaboration des lignes directrices des familles d’accueils et aujourd’hui la remise de divers kits de matériel et équipements aux bénéfices des centres d’accueils et de prise en charge intégrée de Siguiri, de Labé, Koundara et Conakry ».